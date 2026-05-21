Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"

Davy Klaassen reageerde tevreden na de zege van Ajax op FC Groningen in de play-offs (2-0). De Amsterdammers bereikten de finale, al vond de aanvoerder dat dat eigenlijk het minimale doel was en geen reden voor hosanna.

"Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd spelen, ja", vond hij na afloop voor de camera van ESPN. "Eén van de betere van het seizoen wel. Niet dat we heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld, maar dit was wel aardig."

"Als zo'n 2-1 toch nog telt, kan het nog spannend worden", vervolgt hij. "Maar daarvoor was er ook niets aan de hand. In de laatste minuten kan er ook altijd nog iets verkeerd vallen, dus ik ben wel heel blij dat we de nul hebben gehouden."