Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"
Davy Klaassen reageerde tevreden na de zege van Ajax op FC Groningen in de play-offs (2-0). De Amsterdammers bereikten de finale, al vond de aanvoerder dat dat eigenlijk het minimale doel was en geen reden voor hosanna.
"Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd spelen, ja", vond hij na afloop voor de camera van ESPN. "Eén van de betere van het seizoen wel. Niet dat we heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld, maar dit was wel aardig."
"Als zo'n 2-1 toch nog telt, kan het nog spannend worden", vervolgt hij. "Maar daarvoor was er ook niets aan de hand. In de laatste minuten kan er ook altijd nog iets verkeerd vallen, dus ik ben wel heel blij dat we de nul hebben gehouden."
Al met al boekte Ajax een belangrijke overwinning, al was het duel mentaal zwaar. De play-offs waren al een tegenvaller voor de Amsterdammers en het duel werd bovendien in Volendam gespeeld vanwege concerten in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen wilde echter niets weten van een mentaal lastig duel.
"Mentaal lastig? Nee, je moet er gewoon staan. Er is geen andere optie. Mentaal lastig, dat interesseert me allemaal niet. Je moet er gewoon staan. En zondag weer. Het minste wat we nu moeten halen is die voorronde van de Conference League", aldus Klaassen.
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na zege: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"
Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"
Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"
Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"
Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"
Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"
Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"
Pasveer-terugkeer eindigt in teleurstelling: doelman clubloos
René van der Gijp haalt uit: "Dan ga je toch niet naar Ajax?!"
Van der Vaart wekt ergernis bij Studio Voetbal: "Was hij dronken?"
Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"
Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"
"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"