Davy Klaassen: "Natuurlijk ook een optie om met hem te beginnen"

"We begonnen nog wel aardig aan de wedstrijd, vond ik, maar na de eerste tien minuten kwamen we er niet echt meer doorheen", begint Klaassen bij Voetbal International. "Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen we in balbezit toch iets te veel andere dingen doen, iets te snel uit positie lopen. Als je dan slordig bent, dan komen er counters en dan moet je telkens weer helemaal terug. Je weet dat zij in de counter gevaarlijk zijn, en daar kwamen inderdaad twee grote kansen uit."

Farioli richtte zich in de rust ook op de counters van de Spartanen. "Dat ging over die counters. Dat we niet te snel uit positie moesten lopen, pas echt hoger op het veld. Niet rond de middenlijn al de structuur kwijtraken, want als je de bal dan verliest, kunnen zij snel naar voren."

Wout Weghorst en Jorthy Mokio vielen in en toen ging het beduidend beter. "Je weet: als Wout erin komt, dan gebeurt er altijd wat in de zestien. Hij is bezig. En vandaag was hij er weer verdomd dichtbij. Hij viel goed in, gevaarlijk, hij had een doelpunt verdiend", vindt de routinier.

Hoe past Ajax zich aan als Weghorst erin komt voor Brobbey? "Wout is een iets andere speler. Brobbey is iets beter in de grote ruimte. Wout is natuurlijk echt een jongen die oorlog maakt voorin, als je echt op de helft van de tegenstander speelt, in de zestien. Hij is constant op zoek naar die goal. Brian is iets beter in de bal echt afschermen en bij zich houden, maar Wout is ook goed in de combinatie, zeker."

"Natuurlijk is het ook een optie om te beginnen met Wout", stelt Klaassen. "Hij is ook wel begonnen in wedstrijden, maar de trainer maakt daar zijn keuzes in. Wout is heel vaak belangrijk geweest voor ons dit seizoen, net als Brian. Allebei misschien op een iets andere manier, maar dat is lekker: dat je twee goede spitsen hebt."