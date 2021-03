Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 mrt 2021 om 11:03

Davy Klaassen is zeker tevreden over het bereiken van de kwartfinale van de Europa League, zo zegt hij in een gesprek tegenover AjaxTV. Klaassen denkt dat het onder andere aan de goede teamspirit ligt dat ze heel ver kunnen komen.

“Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar als je 5-0 wint over twee potjes moet je tevreden zijn. Eigenlijk is het niet zo lastig om niet gemakzuchtig het tweede duel in te gaan. We gaan erin met het idee om te winnen en willen niet hinken met twee gedachten. We moeten gewoon spelen zoals altijd. In het begin kregen ze twee kansjes, maar toen wij de 1-0 wisten te maken, was het wel klaar”, aldus de middenvelder.

“De teamspirit die we laten zien ben ik het meest tevreden over. Daar hebben we het ook veel over de laatste weken. We kunnen heel veel en ver komen als we dit elke wedstrijd laten zien. Het is wel zaak om dit elke wedstrijd op te brengen.”, vervolgt Klaassen.

Ajax is inmiddels 22 wedstrijden ongeslagen na de overwinning op Young Boys, en Klaassen is daar erg blij mee: “We zijn echt een team. Niet alleen de eerste elf, maar ook alle wisselspelers. Je merkt bijna niet dat je wisselt. Dat is belangrijk en gaat ook nog heel belangrijk zijn dit seizoen.”