Davy Klaassen onthult oorzaak van emoties: "Dat is erg zonde"

"Normaal ben ik helemaal niet zo als het over voetbal gaat", zegt de middenvelder. "Het is gewoon zo mooi. Alles komt nu samen", vertelt Klaassen over het bijzondere moment. De speler, die vanaf jonge leeftijd fan van Ajax was, herinnert zich de reis die hij heeft gemaakt om bij de club te komen. "Van kleins af aan ben ik een enorme fan van Ajax en heb elke dag in mezelf geïnvesteerd om mijn droom, spelen in Ajax 1, te kunnen waarmaken."

De emoties van Klaassen zijn deels te danken aan het verlies van zijn opa, Jaap, die vorig jaar op 85-jarige leeftijd onverwachts overleed. "Het is zonde dat hij mijn honderdste doelpunt niet heeft mogen meemaken." Hij herinnert zich zijn opa’s rol in zijn jeugd en hoe die herinneringen nog altijd bij hem leven. "Aan de ritjes naar en van de training in zijn Opel. De échte Amsterdamse liedjes uit de Jordaan – van Johnny Jordaan, Manke Nelis en Tante Leen – kan ik nu nog meezingen."

Zijn opa was altijd zijn grootste fan. "Hij was gewoon een heel lieve man en samen met mijn ouders, mijn broer Aron en mijn zus Naomi mijn grootste fan. Hij zou zondag ongelooflijk trots zijn geweest."