Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Davy Klaassen openhartig: "Nee, maar daar loop ik niet voor weg"

Cherine
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen noemt de eerste seizoenshelft een zeer uitdagende periode. Ajax slaagde er maar niet in om structurele vooruitgang te boeken. Daarnaast vertelt hij hoe hij dit heeft ervaren als aanvoerder van de Amsterdammers.

Klaassen deelt zijn gevoel over het feit dat Ajax erop gebrand was zich te revancheren het afgelopen half jaar. "Heel moeilijk", vertelt hij in een interview met Voetbal international. "We kregen het gewoon niet voor elkaar om echt structurele vooruitgang te boeken. Wel af en toen een kwartier of een half uur, maar het was gewoon te weinig en dan kom je niet vooruit."

"Ik kan echt zeggen dat iedereen er alles aan gedaan heeft, maar we kregen het gewoon niet voor elkaar met z’n allen. En weet je: dat je een keer verliest van Chelsea met een rode kaart en alles dat er is gebeurd deze zomer… Oké, daar kan je nog mee leven. Maar het lukte ook niet tegen clubs uit het rechterrijtje van de Eredivisie. Ik neem wel aan dat we nog steeds betere spelers hebben dan die teams", vervolgt de Ajax-aanvoerder.

De middenvelder was dit seizoenshelft de aanvoerder van de Amsterdammers. "Een grote eer. Of het nou goed gaat of slecht gaat, dat zal altijd zo blijven", vindt Klaassen. "Wat er buiten de poorten van De Toekomst of de Johan Cruijff Arena allemaal gebeurt, daar kunnen wij ook niet zoveel mee. Daar moet je je als speler niet te veel mee bezighouden, vind ik."

Volgens de Ajacied is het niet altijd makkelijk geweest. "Is het altijd makkelijk om speler van Ajax te zijn? Nee, maar daar loop ik niet voor weg. Het kan niet altijd leuk zijn. Je speelt wel voor Ajax, niet voor AFC. Je bent altijd trots dat je voor Ajax speelt. En natuurlijk, de ene periode is makkelijker dan de andere, maar dat is in het leven ook", aldus Klaassen.

