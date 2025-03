Davy Klaassen over contractsituatie: "Of er al meer duidelijk is?"

Op het persmoment van woensdag reageert Klaassen op zijn contractsituatie. "Of er al meer duidelijk is over volgend seizoen? Nee, niet per se", vertelt Klaassen. "We zitten in een best belangrijke strijd, denk ik. We zien daarna wel wat er gaat gebeuren."

De voetballer verwacht donderdag een moeilijke wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. In Duitsland moet Ajax een 1-2 achterstand zien weg te werken. "Ik verwacht een beetje een zelfde wedstrijd als in Amsterdam, een beetje een gelijk opgaande wedstrijd. Vorige week heb je gezien dat kleine details het verschil kunnen maken als teams gelijkwaardig zijn, we moeten scherp zijn."