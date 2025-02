Davy Klaassen over mooiste goals: "Besefte dat alles samenkwam"

In gesprek met De Telegraaf heeft Davy Klaassen teruggeblikt op zijn honderd doelpunten voor Ajax. In de wedstrijd tegen Heracles Almelo maakte de clubman die honderdste.

"75 van de 100 doelpunten waren vergelijkbaar met die laatste tegen Heracles Almelo", begint Klaassen, die spreekt over zijn meest bijzondere doelpunten. "Dan kies ik toch mijn eerste doelpunt, bij mijn debuut tegen NEC, 27 november 2011. Het is een droom te mogen debuteren en als je dan al na 42 seconden scoort, dan blijft dat je de rest van je leven bij. En het was ook nog op opa’s verjaardag."

Over zijn mooiste goal voor de club hoeft Klaassen niet al te lang na te denken. De treffer tegen PSV in 2016. "Een schot in de bovenhoek, de 1-0. Helaas werd het uiteindelijk nog 1-1. Normaal gesproken zou ik niet voor een afstandsschot kiezen, want daaruit scoort iedereen wel eens. Maar dit was in een topper. De mist die in de ArenA hing, zie ik nog voor me."

Zijn belangrijkste goal, vindt hij lastiger. "Daar moest ik het langst over nadenken. Maar ik heb toch voor mijn doelpunt tegen PSV in dit seizoen gekozen. Die 3-2 overwinning was voor ons heel belangrijk. Ik maakte vlak voor rust gelijk, waarna we in de tweede helft het verschil maakten."

Tot slot kiest de middenvelder voor de goal die de meeste emotie bij hem los bracht. Hij kon niet anders dan kiezen voor zijn laatste goal. "Nummer 100. Ik was er voor mijn gevoel niet mee bezig, maar onbewust kennelijk wel, want op het moment dat de bal erin ging, werd ik gek van blijdschap. Ik moest vrijwel direct aan mijn overleden opa denken en besefte dat alles in dit doelpunt samenkwam. Heerlijk. Ook om dat met mijn medespelers en de fans te vieren."