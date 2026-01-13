Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Davy Klaassen praat over open wond: "Dit is echt een moeilijke"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Ruim een half jaar na het mislopen van de landstitel blijft de nasleep nog altijd voelbaar bij Davy Klaassen. De gebeurtenissen van die beslissende fase laten zich nog altijd moeilijk verklaren en de pijn zit diep.

Op de vraag van Voetbal International of hij inmiddels begrijpt wat er misging, volgt een aarzelend antwoord. "Pfff, dat is moeilijk. Daar heb ik natuurlijk ook héél vaak over nagedacht. Lastig. Ik heb wel dingen in mijn hoofd, maar het is ook niet zo dat mijn waarheid dé waarheid is. Ik denk dat het gewoon een combinatie is geweest van veel dingen. Als ik op dat moment een duidelijke oorzaak had gezien, had ik natuurlijk wel ingegrepen."

Een cruciaal moment in die titelstrijd was zondag 11 mei. Terwijl de focus lag op de eigen wedstrijd tegen NEC, kantelde elders het duel tussen Feyenoord en PSV volledig. "Tja, dat is moeilijk te zeggen. Je gaat van: We gaan de kampioenswedstrijd spelen, naar: We worden vandaag geen kampioen en we móéten winnen. Maar ik weet ook nog dat ik zoiets had van: Nou en? Wij staan voor, dus waar maken we ons druk om? Snap je? Het was niet dat we afhankelijk waren van hen. Maar goed, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Waarom het uiteindelijk allemaal is mis gegaan, daar kan ik nog steeds niet helemaal de vinger op leggen. Het blijft oprecht voor mij ook een soort van gissen. Ik houd normaal wel van raadsels, maar dit is echt een moeilijke."

Dat het uiteindelijk misliep, blijft wringen. Zeker gezien de goede uitgangspositie die er lange tijd was. "Heel veel. Dat is waarvoor ik ben teruggekomen. Als je dan negen punten voor staat, ben je zó dichtbij. Dat maakt het gewoon onnodig. Stel, je loopt het hele jaar achter de feiten aan en je komt er niet aan te pas, dan is het anders. Nu hebben we het gewoon weggegooid, voor mijn gevoel."

De herinnering roept onvermijdelijk parallellen op met eerdere teleurstellingen. "Ik heb natuurlijk ook die wedstrijd tegen De Graafschap in 2016 meegemaakt, waar we de titel verspeelden op de laatste dag. Weet je: pas vijf jaar later, toen ik terugkwam en we weer kampioen werden, merkte ik pas dat het die pijn een beetje verzachtte. Dan heb je weer iets gewonnen en is er iets nieuws voor in de plaats. Maar nu, tot die tijd, heb je dat niet."

Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
