Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Davy Klaassen raadselachtig over clash met AZ: "Dat zien we zo"

Rik Engelbertink
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen meent dat Ajax kampioen moét worden. Daarvoor moet er op zaterdagavond gewonnen worden van AZ. De middenvelder meent dat de Alkmaarders

"Je wil iedere wedstrijd domineren", zegt Klaassen bij ESPN. "Dat moet beter. Een wedstrijd als tegen Sparta wil je zo min mogelijk meemaken. Daarnaast moet je gewoon blijven winnen. Dat hebben we zondag gelukkig gedaan: ondanks dat we niet geweldig - of eigenlijk matig - speelden, wonnen we toch."

Nu wacht AZ, waarvan al elf keer niet gewonnen werd. Gaat dat patroon nu doorbroken worden? "Dat weet ik niet. Dat zien we zaterdag. Feit is dat we het tegen AZ altijd moeilijk hebben. Je weet sowieso dat wanneer Ajax tegen een ploeg speelt, die tegenstander er altijd nog een schepje bovenop doet."

"Ook dit jaar is AZ gewoon weer een goed team en ze spelen heel goed voetbal. We zullen zaterdag dus op ons best moeten zijn". Waar op het veld Klaassen zal beginnen is voor hemzelf ook nog een raadsel. "Dat hoor ik zaterdag pas, een paar uur van tevoren", besluit hij met een glimlach.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sjaak Swart

'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''

0
Lucas Rosa loopt vrij bij Ajax

Lucas Rosa staat deel van salaris bij Ajax af: "Een mooi gebaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Sjaak Swart in Ajax-skybox gespot met 'buitenlandse spion''

Davy Klaassen raadselachtig over clash met AZ: "Dat zien we zo"

Lucas Rosa staat deel van salaris bij Ajax af: "Een mooi gebaar"

Tolu Arokodare over Ajax-collega: "Dat vind ik enorm vervelend..."

Hélène Hendriks over oud-Ajacied: "Denk dat hij het lekker vindt om..."

Wijndal nog altijd bij Ajax: "Club stond open voor een vertrek"

Maxwell blikt terug op Ajax-tijd: "Gaf me vertrouwen in mijn spel"

Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Daar ging het faliekant mis"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws