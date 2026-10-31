Davy Klaassen raadselachtig over clash met AZ: "Dat zien we zo"

"Je wil iedere wedstrijd domineren", zegt Klaassen bij ESPN. "Dat moet beter. Een wedstrijd als tegen Sparta wil je zo min mogelijk meemaken. Daarnaast moet je gewoon blijven winnen. Dat hebben we zondag gelukkig gedaan: ondanks dat we niet geweldig - of eigenlijk matig - speelden, wonnen we toch."

Nu wacht AZ, waarvan al elf keer niet gewonnen werd. Gaat dat patroon nu doorbroken worden? "Dat weet ik niet. Dat zien we zaterdag. Feit is dat we het tegen AZ altijd moeilijk hebben. Je weet sowieso dat wanneer Ajax tegen een ploeg speelt, die tegenstander er altijd nog een schepje bovenop doet."

"Ook dit jaar is AZ gewoon weer een goed team en ze spelen heel goed voetbal. We zullen zaterdag dus op ons best moeten zijn". Waar op het veld Klaassen zal beginnen is voor hemzelf ook nog een raadsel. "Dat hoor ik zaterdag pas, een paar uur van tevoren", besluit hij met een glimlach.