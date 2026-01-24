Davy Klaassen tempert: "Niet doen alsof het tegen Real Madrid is"

De Ajacied denkt dat er wel meer in had gezeten. "Zo zat ik ook op de bank: dat je een keer rustig kon spelen en zitten", begint Klaassen, de 32-jarige middenvelder is niet geheel tevreden over de tweede helft. "Het was wat minder frivool en we creëerden wat minder kansen. Als je de hele wedstrijd bekijkt, hebben we wel veel kansen gecreëerd. We kregen ook weinig kansen tegen."

"Ik denk dat dit een goede stap vooruit is", gaat hij verder. "Zo hoort het ook te zijn. We moeten niet doen alsof het tegen Real Madrid is, met alle respect. Het is een stap vooruit ten opzichte van eerdere wedstrijden."

"We maakten voorin wel af en toe de verkeerde keuzes. Ik weet niet of dat eraan ligt dat je voor jezelf kiest of op dat moment denkt dat dat de beste mogelijkheid is, maar ik denk dat we gewoon de verkeerde keuzes maakten. Als je het nog makkelijker wilt maken, moeten we daar beter in worden", besluit hij.