Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 feb 2021 om 21:02

Davy Klaassen was opnieuw belangrijk tegen Heracles zaterdagavond met een goal en assist bij de 0-2 overwinning op Heracles. Hij was tevreden over de avond, zeker door het puntverlies van PSV tegen ADO Den Haag, maar niet over het spel.

“We speelden geen goede wedstrijd, maar als het zo koud is, op zo’n veld, tegen een lastige tegenstander, is het mooi dat je de punten meeneemt naar Amsterdam. Zeker met de uitslag bij PSV. Over het spel zijn we niet niet tevreden, over de avond wel. Als je kampioen wilt worden moet je deze potjes ook winnen.”, aldus de middenvelder tegenover ESPN.

Bij de vraag over de samenwerking met Haller zegt de middenvelder het volgende: “Het gaat steeds beter samen met Haller. Vandaag hadden we beide een goal en assist op elkaar. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit wie ze erin schiet, maar het is wel lekker als je als duo en team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt.”