Davy Klaassen trots: "Daar doe je het eigenlijk allemaal voor"

Klaassen speelde meer dan 350 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. "Dit is mijn club, hier voel ik me thuis. We kunnen nog veel hier bereiken en daar heb ik heel veel zin in", blikt hij vooruit in gesprek met de clubkanalen. "Ik wil als speler altijd zoveel mogelijk spelen en bijdragen aan het team, in het veld en buiten het veld."

De 32-jarige doelpuntenmaker beleefde een aantal mooie momenten bij Ajax. "Mijn debuut. Daar werk je de hele jeugdopleiding naartoe. Als je dat dan haalt, is dat echt een mijlpaal. Vorig jaar mijn honderdste goal was ook een speciaal moment", blikt hij terug. Eén ding staat daar nog boven. "Toch als je kampioen wordt, daar doe je het eigenlijk allemaal voor. Je kan zoveel leuke dingen doen, maar uiteindelijk speel je om te winnen. Dus ik denk dan toch dat de vijf titels het belangrijkste zijn uiteindelijk."