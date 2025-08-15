Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Davy Klaassen van het hockey': "Ik was me er niet van bewust"

Bjorn
bron: NOS
Freeke Moes juicht
Freeke Moes juicht Foto: © Pro Shots

De Nederlandse hockeysters staan vrijdagavond in de halve finales van het EK tegenover Spanje. Bij de Oranje-internationals zijn veel ogen weer gericht op Freeke Moes, die vergeleken wordt met een Ajax-speler.

De 26-jarige speelster van Amsterdam wordt namelijk 'de Davy Klaassen van het hockey' genoemd. Moes maakt namelijk opvallend vaak de openingstreffer voor de Nederlandse hockeysters. Klaassen staat bij Ajax bekend als 'Mister 1-0'.

"Ik was me er niet zo bewust van", lacht Moes voor de camera van de NOS. "Het werd me ingefluisterd door iemand die hier de statistieken van het hockey bijhoudt. Ik vond het wel grappig om te horen."

Moes hoopt zich vrijdag ook weer te laten zien bij de torenhoge favoriet. Ze meent dat het toernooi met de halve finales pas echt begint. "Een groepsfase is leuk en in de wedstrijd tegen Duitsland begon het ook al wel, maar nu richting het einde van het toernooi neemt de spanning toe. En dan heb ik er ook meer zin in."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jorrel Hato

Jorrel Hato gaat drie Ajax-spelers missen: "Dat was mijn groepje"

0
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga voert wijziging door bij Ajax: "Daar zijn we blij mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd