'Davy Klaassen van het hockey': "Ik was me er niet van bewust"

De Nederlandse hockeysters staan vrijdagavond in de halve finales van het EK tegenover Spanje. Bij de Oranje-internationals zijn veel ogen weer gericht op Freeke Moes, die vergeleken wordt met een Ajax-speler.

De 26-jarige speelster van Amsterdam wordt namelijk 'de Davy Klaassen van het hockey' genoemd. Moes maakt namelijk opvallend vaak de openingstreffer voor de Nederlandse hockeysters. Klaassen staat bij Ajax bekend als 'Mister 1-0'.

"Ik was me er niet zo bewust van", lacht Moes voor de camera van de NOS. "Het werd me ingefluisterd door iemand die hier de statistieken van het hockey bijhoudt. Ik vond het wel grappig om te horen."

Moes hoopt zich vrijdag ook weer te laten zien bij de torenhoge favoriet. Ze meent dat het toernooi met de halve finales pas echt begint. "Een groepsfase is leuk en in de wedstrijd tegen Duitsland begon het ook al wel, maar nu richting het einde van het toernooi neemt de spanning toe. En dan heb ik er ook meer zin in."