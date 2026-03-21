Davy Klaassen vergelijkt: "Die haat zit daar zo diepgeworteld"

PSV neemt het dit weekend op tegen Telstar en kan zichzelf landskampioen noemen bij een gunstig resultaat op een ander veld. Ajax moet in dat geval namelijk de Klassieker winnen van Feyenoord en Davy Klaassen bespreekt de rivaliteit tussen de clubs.

"Op de Klassieker zit meer spanning onderling, maar je kent ook jongens van Feyenoord van Oranje", vertelt Klassen in het Algemeen Dagblad. "Af en toe ging het er wat harder aan toe, maar het werd wat mij betreft nooit respectloos. Op de tribunes is het anders. Dan is Ajax een rode lap voor Feyenoord."

"Voor ons is het de grootste rivaal, maar is er iets minder pure haat, denk ik", gaat de Ajacied verder. "Die voel ik wel als wij daar komen. Dat is anders bij bijvoorbeeld PSV. Je voelt die vijandigheid overal wel, maar Feyenoord is daarin wel van een ander level. Het is zo diepgeworteld. Ja, als ik één wedstrijd mag kiezen die ik per se wil winnen, is het deze wel."

"Anderzijds vind ik Ajax en Feyenoord meer op elkaar lijken dan PSV. Het is lastig uit te leggen waarom. Maar ik zal niet snel voor Feyenoord spelen, hoor. Dat geloof ik ook weer niet, haha. Maar ze lijken wel op elkaar. Dat is een bepaald gevoel. En waar de ploegen ook staan op de ranglijst, dit is de grootste wedstrijd van Nederland", aldus Klaassen.