Davy Klaassen vertelt: "In de rust kreeg ik meteen op mijn donder"

Stefan
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen is door John Heitinga benoemd tot aanvoerder van Ajax. Bijzonder, want de middenvelder speelde zelf nog samen met de huidig hoofdtrainer van de Amsterdammers in de Johan Cruijff Arena.

"Voor Davy was die periode dat we samenspeelden alleen succesvoller dan voor mij", vertelt Heitinga in het Algemeen Dagblad. De huidig hoofdtrainer kwam door blessureleed niet verder dan twee invalbeurten en stopte na een halfjaar. Klaassen noemt die periode 'kort maar krachtig'. "Hij hielp me veel", gaat hij verder. "Op het trainingsveld of in de oude kleedkamer van de Arena fluisterde hij me wel eens wat in: denk hieraan en vergeet dat niet."

"Hij was zelf aanvoerder geweest, had inmiddels veel gezien in het buitenland en kon met zijn ervaring jonge jongens helpen. Dat deed-ie. Eigenlijk precies zoals ik nu probeer te doen. We hielden elkaar ook voor de gek. Joël (Veldman, red.) was de ergste. Maar ik kan me niet herinneren dat we John in de maling namen. We hadden wel een bepaald respect voor hem, dus ik denk dat we hem hebben ontzien."

Zeven jaar later werken ze weer samen bij Ajax: Klaassen nog steeds als speler, Heitinga als interim-trainer. "Ik moest toen meer wennen aan de samenwerking dan nu. Het was toch de eerste keer dat ik een oud-teamgenoot als trainer kreeg", aldus Klaassen. Hij kan zich een moment in de rust van de wedstrijd tegen Excelsior nog goed herinneren. "In de rust kreeg ik meteen op mijn donder. Als je het niet goed doet, pakt hij je aan."

Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
