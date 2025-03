Davy Klaassen waarschuwt Ajax: "Ik was echt onder de indruk"

Davy Klaassen verwacht donderdagavond een zware wedstrijd op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De middenvelder van Ajax is bekend met de sfeer in het Duitse stadion.

Ajax moet een 1-2 nederlaag van vorige week wegpoetsen. "Het wordt sowieso een lastige wedstrijd. Ik verwacht wel een zelfde soort wedstrijd als in Amsterdam, een gelijk opgaande wedstrijd", blikt Klaassen vooruit op de persconferentie. "Vorige week heb je kunnen zien dat details het verschil kunnen en maken, daar moeten we scherp op zijn."

Klaassen ging als speler van Werder Bremen al een paar keer op bezoek in Frankfurt. "Mijn eerste uitwedstrijd was hier in Frankfurt en ik dacht toen: oké, leuk tegen Frankfurt. Het zal wel. Maar ik weet nog dat toen ik binnenkwam, ik echt onder de indruk was van het stadion en de sfeer", blikt hij terug. "Ik denk dat we ons daar van bewust moeten zijn en moeten weten wat ons te wachten staat. Dat is wel een belangrijk punt als je hier speelt."

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen donderdagavond om 18.45 uur af.