'Davy Klaassen ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'

Ook Davy Klaassen kent geen fantastisch seizoen bij Ajax. De routinier ziet zijn eigen transferwaarde dan ook verder afnemen.

Klaassen is dit seizoen niet altijd een basiskracht onder zowel John Heitinga als Fred Grim en heeft inmiddels ook zijn leeftijd niet meer mee. Waar zijn transferwaarde in mei nog 3,5 miljoen euro was, is dat inmiddels gedaald tot slechts 2,5 miljoen euro.

Wel zal Ajax geen verlies op de middenvelder maken, daar hij transfervrij een contract aangeboden kreeg van de Amsterdammers. Daarvoor kwam de Nederlander uit voor het Italiaanse Inter.