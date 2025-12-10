Het laatste Ajax Nieuws
'Davy Klaassen ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Davy Klaassen Foto: © Pro Shots
Ook Davy Klaassen kent geen fantastisch seizoen bij Ajax. De routinier ziet zijn eigen transferwaarde dan ook verder afnemen.
Klaassen is dit seizoen niet altijd een basiskracht onder zowel John Heitinga als Fred Grim en heeft inmiddels ook zijn leeftijd niet meer mee. Waar zijn transferwaarde in mei nog 3,5 miljoen euro was, is dat inmiddels gedaald tot slechts 2,5 miljoen euro.
Wel zal Ajax geen verlies op de middenvelder maken, daar hij transfervrij een contract aangeboden kreeg van de Amsterdammers. Daarvoor kwam de Nederlander uit voor het Italiaanse Inter.
Laatste nieuws
Kenneth Taylor duikt op in reclamevideo van influencer Jade Anna
'Davy Klaassen ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Ajax-fans klaar met eigen speler: "Allerslechtste aankoop ooit!"
Ajax-speler zegt via Snapchat flink te balen: "Vind het echt eng"
Grim ziet overlevingskansen in Champions League: "Dat sowieso"
Oscar Gloukh duidelijk na winst: "We geven niemand de schuld"
Steur na debuut in Europa: "Dacht toen ik het veld op kwam..."
Oud-Ajacied maakt onverwacht debuut in Champions League na blessure
Wim Kieft ziet groot probleem bij Ajax: "Hij kan niet voetballen"
'Ajax ziet miljoenen binnenstromen na overwinning in Europa'
Meer nieuws
Ajax knokt zich knap naar eerste overwinning in Champions League
Janssen ziet schuldige bij Ajax: "Je moet situaties aanvoelen"
Wim Kieft snapt niks van opstelling Ajax: "Ik vind het waanzin"
'Heitinga bedankt gelijk voor opmerkelijk Aziatisch avontuur'
Grim verklaart treurigheid rondom bankzitter: "Hij was te laat"
Driessen voorspelt Qarabag - Ajax: "Wordt een moeilijk verhaal"
Opstelling Ajax bekend: Fred Grim gooit zijn hele elftal weer om
Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"
Sem Steijn moet Ajax - Feyenoord aan zich voorbij laten gaan
Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"
Ouder nieuws
Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"
Qarabag gewaarschuwd: "Het blijft Ajax waar we tegen spelen"
'Ook Fabrizio Romano meldt Ajax-nieuws: deal in laatste fase'
Ajax Onder 19 maakt gehakt van Qarabag O19, hattrick Ünüvar
Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"
Van Wissing: "Maar voor Wout Weghorst wil ik het nu even opnemen"
Ajax de favoriet tegen Qarabag? "Daar hebben ze het moeilijk mee"
'Ajax gaat pas ná de transferperiode nieuwe td aanstellen'
Ajacied schrijft afscheidsbericht: "Speciaal plekje in mijn hart"
Bounida uitgelicht: "Ik zou hem zo snel mogelijk vastzetten"
Video’s
Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"
Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"
Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"
Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"
"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"
Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"
Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"
0 reacties