Davy Klaassen zorgt voor verbazing: "Hij moest naar pianoles"

"Hij heeft de opinie in Nederland niet mee", zegt Van der Vaart tegen Voetbal International. "Ik heb niet het idee dat mensen hem leuk vinden. Ik vind het typisch Nederlands. Als je er niet uitziet als Dirk Kuijt, heb je in Nederland een probleem. En hij heeft geen lachend gezichtje. Dan moet je heel goed zijn om de publieke opinie te verslaan in Nederland. Hij heeft het nog niet laten zien, maar wat niet is, kan nog komen, hè? Ik denk nog steeds dat hij het kan."

Van der Vaart zou op dit moment op het middenveld kiezen voor Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong. "Het is ook niet zo dat er enorme onrust is, ondanks een aantal slechte wedstrijden. Het is zo rustig, ik zou ze bijna adviseren om stiekem de brandtrap af te gaan. Ga Zeist in of rij door naar Utrecht, daar weet Wesley Sneijder nog wat tentjes. Het zijn allemaal ideale schoonzonen, man. Dat beetje extra mis ik. Ik snap dat ze met die telefoontjes tegenwoordig als de dood zijn. Maar je hoeft ook geen gekke dingen te doen, drink lekker een drankje samen", adviseert hij.

De oud-international vraagt zich af of de huidige generatie het nog wel eens over 'neuken' heeft. "Ik hoop het wel, nieuw talent is belangrijk… Ik vrees dat het een groot contrast is met ons. Ik moest een keer samen met Jan Joost van Gangelen Davy Klaassen interviewen bij Ajax. Hij moest om drie uur weg, dus ik vroeg aan hem wat hij moest doen. Wij gingen dan lekker lunchen samen, even op pad of zo. Maar hij ging naar pianoles. Tsja, ook leuk, misschien?"

Bij eindtoernooien kwam in het verleden steevast de vrouwen langs. "Dan was het altijd wachten wie het eerst naar boven ging. Daar hebben we zo om gelachen met zijn allen. Misschien doen ze dat nu nog steeds, hoor. Ik zit er niet bij. Maar ik denk dat het een heel ander soort generatie is. Het is wel een leuke ploeg met veel kwaliteit. Dus ik heb goede hoop voor dit WK. En als die jongens het dan ook nog vaker over neuken gaan hebben, worden ze misschien ook nog wereldkampioen", lacht Van der Vaart.