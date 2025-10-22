Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Davy Klaassen baalt: "Het was al met al een kansloze avond helaas"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Davy Klaassen en Facundo Buonanotte
Davy Klaassen en Facundo Buonanotte Foto: © Pro Shots

Davy Klaassen kijkt terug op een moeilijke avond tegen Chelsea. In een gesprek met Ziggo Sport geeft de middenvelder aan hoe frustrerend het duel voor hem verliep. Door een vroege rode kaart voor Kenneth Taylor verloor de Nederlandse recordkampioen met 5-1.

Wanneer Klaassen wordt gevraagd wat er nog van deze avond te maken valt, reageert hij eerlijk: "Dat is lastig... Als je na vijftien minuten met een man minder staat en je staat met rust met 4-1 achter, dan is het samenblijven. Ik denk dat we de tweede helft niet hebben opgegeven. Je hebt een team gezien. Alleen, het was al met al een kansloze avond helaas."

Voor Klaassen is het dan ook teleurstellend dat het duel zo verliep. "Je plannetje kan dan eigenlijk in de prullenbak," verwijst hij naar de vroege rode kaart. "Dat is zonde. Ik denk dat je het met momenten nog wel goed doet in de eerste helft. Maar ja, met 4-1 weet je dat het heel lastig gaat worden."

Aan het begin van de tweede helft kwam Klaassen zelf in het veld als vervanger van Wout Weghorst, met de opdracht om de schade te beperken. Over hoe hij dat ervoer, vertelt hij: "Je moet de mindset hebben dat je samen blijft spelen en dat je als geheel niet uit elkaar gaat vallen."

"Dat hebben we laten zien, denk ik. Maar wat ik zeg: je komt niet van de eigen helft en dat is ook logisch." Met Ajax momenteel stijf onderaan in de Champions League-competitiefase, is de vraag welk perspectief er nog is voor de Amsterdammers.

"Dat zegt dat we heel veel punten nodig hebben om überhaupt naar de volgende ronde te kunnen gaan kijken. Laten we eerst beginnen met drie puntjes," besluit de 32-jarige aanvoerder van Ajax.

Gerelateerd:
Paul Nuijten van Ajax

Ajax Onder-19 krijgt enorm pak slaag van leeftijdsgenoten Chelsea

0
John Heitinga langs het veld bij Chelsea

Heitinga reageert op spreekkoren: "Ik snap de emoties ook wel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Davy Klaassen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd