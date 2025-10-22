Davy Klaassen baalt: "Het was al met al een kansloze avond helaas"

Davy Klaassen kijkt terug op een moeilijke avond tegen Chelsea. In een gesprek met Ziggo Sport geeft de middenvelder aan hoe frustrerend het duel voor hem verliep. Door een vroege rode kaart voor Kenneth Taylor verloor de Nederlandse recordkampioen met 5-1.

Wanneer Klaassen wordt gevraagd wat er nog van deze avond te maken valt, reageert hij eerlijk: "Dat is lastig... Als je na vijftien minuten met een man minder staat en je staat met rust met 4-1 achter, dan is het samenblijven. Ik denk dat we de tweede helft niet hebben opgegeven. Je hebt een team gezien. Alleen, het was al met al een kansloze avond helaas."

Voor Klaassen is het dan ook teleurstellend dat het duel zo verliep. "Je plannetje kan dan eigenlijk in de prullenbak," verwijst hij naar de vroege rode kaart. "Dat is zonde. Ik denk dat je het met momenten nog wel goed doet in de eerste helft. Maar ja, met 4-1 weet je dat het heel lastig gaat worden."

Aan het begin van de tweede helft kwam Klaassen zelf in het veld als vervanger van Wout Weghorst, met de opdracht om de schade te beperken. Over hoe hij dat ervoer, vertelt hij: "Je moet de mindset hebben dat je samen blijft spelen en dat je als geheel niet uit elkaar gaat vallen."

"Dat hebben we laten zien, denk ik. Maar wat ik zeg: je komt niet van de eigen helft en dat is ook logisch." Met Ajax momenteel stijf onderaan in de Champions League-competitiefase, is de vraag welk perspectief er nog is voor de Amsterdammers.

"Dat zegt dat we heel veel punten nodig hebben om überhaupt naar de volgende ronde te kunnen gaan kijken. Laten we eerst beginnen met drie puntjes," besluit de 32-jarige aanvoerder van Ajax.