DAZN gaat Eredivisie uitzenden in Spanje: "Een enorm potentieel"

Voetbalfans in Spanje kunnen vanaf dit seizoen wekelijks naar de Eredivisie kijken via DAZN. De internationale sportstreamingdienst heeft de Nederlandse competitie aan het aanbod toegevoegd en zendt iedere speelronde maximaal vier wedstrijden live uit.

Daarbij ligt de nadruk op de Nederlandse topclubs. Alle wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord worden uitgezonden, net als de duels van Nederlandse clubs in de voorrondes van de Conference League.

Afgelopen seizoen waren slechts enkele Eredivisie-wedstrijden in Spanje te volgen via sportzender GOL. Met de komst van DAZN krijgt de competitie een veel prominentere plek op de Spaanse markt. Tijdens het openingsweekend zijn onder meer PSV - Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam - Feyenoord en PEC Zwolle - Ajax live te bekijken.