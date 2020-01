Geschreven door Luuc Knul 13 jan 2020 om 08:01

Ajax jaar voor in de boeken

Het jaar 2019 zit erop en voor Ajax was het een jaar voor in de boeken. Na 4 jaren zonder prijs was er weer een schaal te bewonderen op het Museumplein. Kampioen met 86 punten en daarin scoorde Ajax de meeste goals ooit in één seizoen: 119. Topscorer was Tadic met 28 goals. Daarnaast bereikte Ajax de halve finale van de Champions League na een fantastische campagne in het miljoenenbal. Na een keurige tweede plek in een poule met Bayern Munchen verraste Ajax vriend en vijand door zowel grootmacht Real Madrid als Juventus te verslaan. De droom spatte in de 95e minuut van de halve finale uiteen, tegen Tottenham Hotspur. Het Champions Leauge avontuur zorgde wereldwijde voor enorme belangstelling en bewondering voor Ajax.

Ook dit seizoen ging het Ajax voor de wind, waarbij de voorsprong op runner-up PSV al snel werd uitgebreid naar 10 punten. Enige uitdager voor Ajax blijkt dit jaar AZ te zijn. Toch kreeg de machine van Ten Hag te maken met enkele tegenslagen tegen het eind van dit decennium. De knock-out tegen Valencia kan zonder twijfel gezien worden als grootste klap voor de Amsterdammers. Wél toonde Ajax net als vorig jaar aan een aantal diamanten in de selectie te hebben; onbevangen en frivole spelers met uitzonderlijke kwaliteiten. We zoomen in op de meest opvallende Ajacieden van de eerste seizoenshelft.

De verkiezing

Allereerst moeten we zeggen dat het opstellen van een top 3 altijd lastig is. In de eerste seizoenshelft zijn er een aantal spelers die zichzelf etaleerden in de Champions League en Eredivisie. De top drie is gebaseerd op verwachtingen, goals/assists, invloed in het team, populariteit consistentie. De beste Ajacieden in de eerste seizoenshelft kunnen worden beperkt tot het volgende lijstje:

– Hakim Ziyech

– Lisandro Martinez

– Daley Blind

– André Onana

– Quincy Promes

– Donny van de Beek

– Nicolas Tagliafico

Bovenstaande spelers hebben allen een grote bijdrage geleverd aan het succes van Ajax in de eerste seizoenshelft. Een keuze maken voor de beste drie is een lastige opgave. We doen een poging tot de meest eerlijke verkiezing voor alle Ajacieden. We beginnen met de spelers die de top 3 net niet gehaald hebben, en waarom:

Donny van de Beek

Constant, diepte, een rasvoetballer. Van de Beek is op het middenveld een onmisbare kracht voor Ajax. Waar Ziyech en Martinez de bal liever in de voet ontvangen, kiest Van de Beek vaak voor de diepte. Dit zorgde vorig seizoen, voornamelijk in de Champions League voor prachtige goals en verwarring bij de tegenstander. Donny is geliefd bij de supporters, mede door zijn nuchtere karakter. Zijn prestaties zijn niet ongezien gebleven: ‘Onze Donny’ wordt begeerd door onder andere Real Madrid, en zal wellicht het vlaggenschip gaan verlaten. Hopelijk voor Ajax blijft de middenvelder.

Lisandro Martinez

De Argentijnse rots in de branding kwam dit jaar over van Defensa y Justicia uit zijn geboorteland. De 21-jarige verdediger maakte voor 7 miljoen de overstap naar Ajax. Een koopje bleek het, want Martinez is uitgegroeid tot publiekslieveling en stabiele factor in dit elftal. Martinez miste slechts één wedstrijd in de Eredivisie en speelde alle wedstrijden in de Champions League. Met zijn Zuid-Amerikaanse temperament, spijkerharde tackles en voetballend vermogen heeft hij veel weg van landgenoot Tagliafico, wat hem een moeilijk passeerbare speler maakt. Martinez heeft zich na zijn plek centraal achterin inmiddels gemanifesteerd op het middenveld en is daardoor op meerdere plekken inzetbaar.

Daley Blind

Blind heeft vorig jaar in de Champions League al aangetoond dat zijn transfersom die Ajax betaalde aan Manchester United meer dan waard te zijn. De linkercentrale verdediger heeft dit seizoen deze lijn doorgetrokken en overklast zijn directe tegenstander vaak genoeg. Opbouwend is Blind veruit de beste in de laatste linie en strooit hij dit seizoen met passes tussen de linies, een genot voor spelers als Ziyech en Van de Beek. De eerste seizoenshelft eindigde echter wel zorgwekkend; Blind kon niet meer in actie komen door een ontsteking aan zijn hartspier. Het is nog maar de vraag of Blind hier volledig van hersteld.

Nicolas Tagliafico

Last but not least; onze Argentijnse strijder. Zou er een jaar zijn waarin Nico niet tussen de beste 7 staat? Waarschijnlijk niet. Eén van de meest constante Ajacieden, die de ploeg nooit in de steek laat. Tagliafico heeft de lijn van vorig jaar doorgetrokken en is eigenlijk alleen maar beter geworden. Zijn werklust, rushes, tackles en regelmatige (kop)goals zijn een lust voor het oog voor iedere Ajacied. Nico heeft echter aangegeven volgend jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en geniet interesse van onder andere Borussia Dortmund. Het zal een flink karwei worden om een waardige vervanger te vinden.

De top 3: eerste seizoenshelft 2019/2020

De top drie is daarmee volmaakt, beginnend met de bronzen medaille:

3. André Onana

De top 3 wordt voltooid door de ‘kat uit Kameroen’, de baas tussen de palen: André Onana. De keeper die in 2015 overkwam van Barcelona is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Ajax. Na een periode waarbij Onana vooral stand-in was van Cillessen is hij uitgegroeid tot een keeper die begeerd wordt door de Europese top. Onana is steeds volwassener en constanter gaan keepen, waardoor hij voor aanvallers een bijna niet te passeren keeper is. Onana heeft Ajax er meerdere keren doorheen gesleept met brilante reflexen. Hij miste geen enkele wedstrijd in de Eredivisie en Champions League. In de Eredvisie kreeg hij in 18 wedstrijden 16 goals tegen. Ook in de Champions League etaleerde Onana zich rijp voor de wereldtop.

Het lijkt een lastige opgave voor Ajax om Onana in Amsterdam te behouden. De interesse van topclubs zal alleen maar weer worden als hij op deze manier blijft presteren. Onana zelf is wellicht na 4 jaar ook toe aan een nieuwe uitdaging. Voor Ajax zou het een lastige klus worden om de doelman te vervangen.

2. Quincy Promes

Dat de topscorer de meest opvallende speler is van de eerste seizoenshelft komt is geen verrassing. Quincy Promes werd gekocht van Sevillla voor ruim 15 miljoen. Trainer Ten Hag had al eerder gewerkt met Promes, bij Go Ahead Eagles en kende hem zodoende goed als speler. In de jeugd speelde Promes al voor Ajax, waarna hij via Twente en Go Ahead terecht kwam bij Spartak Moskou. Zijn goede prestaties in Rusland bleven niet onopgemerkt, wat Promes een transfer naar Sevilla opleverde. Na een periode met minder speelminuten pikte Ajax heb dit seizoen op. Tot nu toe valt te zeggen dat het een erg succesvol huwelijk is!

Dat Promes topscorer is met de wintersop was in de beginfase niet te voorspellen. In de Champions Leauge kwalificatie wedstrijden werd Promes niet gebruikt, waarna hij ook nog eens dee eerste twee competitiewedstrijden op de bank begon. De scoringsdrift van Promes kwam pas los na de wedstrijd thuis tegen Sparta, waarin hij zijn eerste goal voor Ajax maakte. In de volgende 16 wedstrijden scoorde Promes liefst 13 goals. Hoogtepunt was zijn loepzuivere hattrick tegen Fortuna Sittard. Ook in de Champions League was Promes onmisbaar met goals tegen Valencia, Chelsea en Lille. Veel van deze goals werden voorbereid door Hakim Ziyech, waarbij Promes hier optimaal van profiteerde.

Promes blijkt na een moeizame start een waar goudhaantje met zijn rendement. Mede door het wegvallen van Neres heeft Promes de kans gekregen en deze met beide handen gegrepen. Hoewel hij niet in elke wedstrijd opvalt, scoort hij het makkelijkst van de hele voorhoede. Ook met zijn snelheid en acties is Promes in de eerste seizoenshelft uitgegroeid tot bepalende speler voor de Amsterdammers. Hij werd dan ook flink gemist in de wedstrijd tegen Valencia en AZ. Promes zal in de tweede seizoenhelft voor het kampioenschap én de topscorerstitel gaan.

1.Hakim Ziyech

De onbetwiste nummer één van de eerste seizoenshelft en ook kanshebber voor beste van dit gehele kalenderjaar. Hakim Ziyech kan gerust de meest bepalende en dragende speler worden genoemd van dit Ajax in de eerste seizoenshelft. Ziyech heeft zich na enkele jaren waarbij de relatie niet altijd even goed was erg geliefd gemaakt bij de aanhang van Ajax. Dit heeft hij volledig aan zichzelf te danken: naast zijn wonderlijke wedstrijden, fenomenale goals en werklust heeft hij een voorbeeldhouding aangenomen voor de jongens om hem heen en de jeugd. Geen wonder dat de jeugd Hakim ziet als idool.

Ziyech startte in 17 van de in totaal 18 wedstrijden. Alleen de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard miste de spelmaker. Opvallend is wel dat Ziyech in 8 van deze 17 wedstrijden de negentig minuten niet volmaakte. Ziyech maakte in de eerste seizoenshelft belangrijke maar vooral prachtige goals. Met de Champions League goals in Mestalla en op Stamford Bridge als hoogtepunt. Ook met zijn talloze assists is Ziyech onmisbaar in dit team. De Drontenaar is hard op weg om zijn aantal assisten van vorig jaar te verbeteren.

Voor Ziyech was het jaar 2019 sportief gezien een prachtig jaar. Voor Ajax is hij één van de bepalende spelers, ook in de tweede seizoenshelft van vorig jaar. De lijn uit de Champions League van dit jaar trekt Ziyech zonder problemen door waarbij hij steeds constanter wordt in zijn spel. In het afgelopen jaar heeft hij aangetoond het niveau van de Europese top aan te kunnen. Voor Ajax is het hopen dat zijn prestaties op het veld er niet voor zorgen dat hij ook daadwerkelijk wordt ingelijfd door een Europese topclub. De interesse voor Ziyech zal alsmaar toenemen. Wél heeft Ziyech in het verleden aangetoond dat een club van goede huizen moet komen, wil het ervoor zorgen dat hij Ajax achter zich laat.