Geschreven door Luuc Knul 14 jan 2020 om 08:01

De verkiezing

Een lastige verkiezing, dat zeker. Over de 3 meest tegenvallende Ajacieden zal nooit iedereen het volledig over eens zijn. Net als de 3 beste Ajacieden, maar dat terzijde. Het beoordelen van deze categorie is moeilijk, gezien de verwachtingen, gekregen kansen, niveau van concurrenten en prijs van een aankoop. In deze categorie zijn een aantal spelers naar voren gekomen waar in de eerste seizoenshelft meer van werd verwacht. De volgende spelers komen daar in voor:

– Razvan Marin

– Noussair Mazraoui

– Siem de Jong

– Kik Pierie

– Perr Schuurs

– Edson Alvarez

Voor de eerste seizoenshelft is het een kleine lijst van tegenvallende Ajacieden. Echte dissonanten die de kans hebben gekregen in het eerste elftal zijn er niet veel.

Hoewel Siem de Jong en Kik Pierie wellicht te weinig minuten hebben gemaakt om zich te kunnen tonen voor het grote publiek, zijn ze wel meegenomen bij de verkiezing omdat er wél en bepaald verwachtingspatroon is geweest dat zij niet hebben waargemaakt. Pierie is toch als basisspeler van SC Heerenveen gekomen en heeft nog maar weinig minuten gemaakt. Van Siem de Jong werd inmiddels minder verwacht en hij heeft ook weinig mogelijkheden gehad om zich te laten zien. Deze spelers worden dus niet meegenomen in de uiteindelijke beoordeling.

De top drie

3. Noussair Mazraoui

De speler die op basis van zijn voetbalkwaliteiten en zijn vorige jaar eigenlijk niet in dit rijtje thuishoort. ‘Nous’ Mazraoui heeft vorig jaar vooral aangetoond een belangrijke speler te kunnen zijn voor dit Ajax. Met zijn essentiële goals in de Champions League en sterke optredens in de Eredivisie zijn de verwachtingen van de multifunctionele speler flink gestegen. Verwachtingen die hij in de eerste seizoenshelft tot op heden nog niet heeft kunnen waarmaken. Mede door veel blessureleed heeft Mazraoui de nodige wedstrijden gemist. Desalniettemin staat Mazraoui op nummer drie.

Mazraoui speelde in 11 van de 18 wedstrijden in de Eredivisie. Hij miste 4 wedstrijden door blessureleed en viel ook nog eens in twee wedstrijden met een blessure uit. Een ongelukkige eerste seizoenshelft, waarbij hij slechts drie wedstrijden de 90 minuten volmaakte. Als Mazraoui speelde, was het niet de speler met de rushes en energie van vorig jaar. Hij speelde wisselvallig, wat waarschijnlijk ook te wijten is aan zijn blessuregevoeligheid.

De rechtervleugelverdediger is de eerste seizoenshelft geen bepalende speler geweest en heeft met Sergino Dest een serieuze concurrent erbij. Dest en Mazraoui beschikken beiden over veel voetballend vermogen en daar zal Mazraoui zijn vorm weer in moeten hervinden. Wat hij vorig jaar heeft laten zien biedt echter genoeg hoop: indien Nous zijn niveau weer terug kan vinden is de verwachting dat hij uit kan groeien tot een constante basisspeler in het elftal van Ajax.

2. Edson Alvarez

Misschien te betwisten, maar gezien zijn transfersom wel verklaarbaar. Alvarez kwam voor liefst 15 miljoen over van Club América. Goed om aan te geven dat Alvarez misschien wel een voor hem onwennige positie wordt ingezet, namelijk als controlerende middenvelder. Ter vergelijking: Alvarez speelde bij Club América al zijn wedstrijden als centrale verdediger. In de verdediging lijkt Alvarez ook beter tot zijn recht te komen. Bij Ajax heeft hij slechts één wedstrijd in de achterste linie gespeeld, thuis tegen Feyenoord.

Alvarez begon voortvarend met goals tegen APOEL Nicosia en Lille in de Champions League. Bij die goals bleef het echter ook voor de Mexicaan: in de Eredivisie scoorde of assisteerde hij nog niet. Ook is Alvarez uiteindelijk slechts 5 van de 18 wedstrijden in de Eredivisie gestart. Te weinig, voor een aanwinst met dat prijskaartje. Alvarez moet op het middenveld het onderspit delven tegen Martinez en Van de Beek en achterin krijgen Veltman en Blind de voorkeur.

Alvarez heeft laten zien dat hij een aanwinst kan zijn voor Ajax, maar vooral als centrale verdediger. Als middenvelder beschikt Alvarez over te weinig voetballend vermogen. De Mexicaan moet zijn plek achterin terugverdienen om weer van waarde te kunnen zijn voor Ajax.

1. Razvan Marin

Nummer één in deze lijst is de van Standard Luik overgekomen Razvan Marin. De kleine middenvelder was de eerste versterking voor Ajax, die in de zomer werd overgenomen voor een bedrag van ruim 12 miljoen. Hij tekende een contract voor liefst 5 jaar en daarmee werd Marin de 5e Roemeense voetballer bij Ajax. De verwachtingen van Marin waren hoog, aangezien hij toch wel werd gezien als de opvolger van Frenkie de Jong. Daarnaast heeft hij zijn prijskaartje niet waargemaakt.

Dat Marin een directe versterking is voor dit Ajax, is tot op heden niet gebleken. Hoewel hij in de Champions League kwalificatie elke wedstrijd deelnam, is hij daarna zijn plek kwijtgeraakt. Marin startte in slechts 5 van de 18 competitiewedstrijden en scoorde niet. In het miljardenbal in de Champions League bleef Marin alle wedstrijden op de bank. Zelfs in de KNVB bekerwedstrijd tegen Telstar kreeg Marin geen speelminuten van Ten Hag.

Hoewel Marin bij vlagen heeft aangetoond een behendige middenvelder te zijn, is hij nog ver weg van het hoge niveau wat op het middenveld van Ajax vereist is. Ook zijn fysieke gesteldheid werkt hem vaak tegen, waardoor er veel duels verloren gaan. Marin zal zijn vertrouwen moeten terugwinnen om nog van waarde te zijn voor Ajax. Hiervoor zal de Roemeen hard moeten werken en de concurrentiestrijd aangaan met gerennommeerde namen als Martinez, Van de Beek en Alvarez. Voorlopig is er nog weinig perspectief voor Marin.