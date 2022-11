Geschreven door Jessica Westdijk 05 nov 2022 om 11:11

Na de zege op Rangers verzekerde Ajax zich van de derde plaats in de Champions League-poule. Dat betekent dat Ajax na de winter op een niveautje lager verder gaat, de Europa League. Donderdag stond ook daar de laatste speelronde van de groepsfase op het programma. Inmiddels zijn de mogelijke tegenstanders dus bekend.

Ajax treft in de tussenronde een van de volgende zeven ploegen:

Stade Rennes

Nantes

AS Monaco

Manchester United

FC Midtjylland

Union Berlin

AS Roma

Deze ploegen werden allemaal tweede in hun Europa League-poule. Ook PSV eindigde als tweede, maar in deze ronde kunnen ploegen uit hetzelfde land elkaar nog niet treffen. Ajax – PSV zou later in het toernooi wel kunnen, maar nu dus nog niet. Van de zeven mogelijke opponenten valt op dat er maar liefst drie Franse ploegen zijn: Stade Rennes, Nantes en AS Monaco. Verder is het Manchester United van Erik ten Hag een optie. In het laatste duel met Real Sociedad kwam United één goal tekort voor de groepswinst. FC Midtjylland is een oude bekende, in de groepsfase van 2020/2021 trof Ajax de Denen ook, toen waren er vanwege coronabeperkingen geen supporters welkom.

De loting is maandag 7 november om 13.00. De wedstrijden worden gespeeld op 16 & 23 februari. Ajax speelt eerst een thuiswedstrijd en vervolgens uit.