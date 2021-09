Geschreven door Idse Geurts 23 sep 2021 om 09:09

Vanaf volgende week ligt de nieuwste editie van het populaire voetbalspel FIFA in de winkels. Net als elk jaar, krijgen alle spelers een bepaalde waardering van 0 tot 99 toegewezen. Zo ook de mannen van Ajax. Deze ‘ratings’ werden afgelopen woensdag officieel bekendgemaakt.

De ontwikkelaars van FIFA hebben in ieder geval een hoge pet op van de Ajacieden. In de top tien beste spelers van de Eredivisie, zien we maar liefst zeven (!) spelers van Ajax terug. Onze aanvoerder, Dusan Tadic, mag zichzelf zelfs de beste speler van de Eredivisie noemen. Hij krijgt een rating van 84. De andere Ajacieden in de top tien zijn: Daley Blind (82), Nicolas Tagliafico (82), Steven Berghuis (81), Noussair Mazraoui (80), Sebastien Haller (80) en Davy Klaassen (79). Ook Antony, David Neres en Lisandro Martínez hebben een rating van 79. Toch plaatst EA hen niet in de top tien beste Eredivisie-spelers.

Verder mag Maarten Stekelenburg zich de beste keeper van Ajax noemen. Hij heeft een rating van 76. Remco Pasveer doet echter niet veel voor hem onder: Pasveer krijgt een waardering van 75.

Daarnaast is er ook mooi nieuws voor Jurriën Timber. Timber zit voor het eerst in FIFA en krijgt gelijk een rating van 75. Dit levert hem een ‘gouden’ kaart op. Tot slot, valt ook de rating van Ryan Gravenberch op: hij heeft ten opzichte van FIFA 21 een upgrade van acht punten gekregen. Hierdoor heeft Gravenberch een waardering van 78.