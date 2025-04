"De Ajax-spelers zaten in de kleedkamer met helmen op hun hoofd"

"Recent zaten de spelers van Ajax in de kleedkamer met bouwvakkershelmen op hun hoofd", schrijft hij in het weekblad van VI. "Die waren uitgedeeld door Francesco Farioli. Niet omdat het dak op instorten stond, maar omdat dit symbool verwees naar een terugkerende metafoor. De Italiaanse tacticus sprak sinds de start van het seizoen over twee manieren van spelen: voetballen in pak en voetballen met helmen op", aldus Zwart.

"Anders gezegd: domineren als het kan, vechten als het moet", vervolgt de verslaggever. "In wedstrijden waarin het positiespel van Ajax door de ondergrens zakte, legde Farioli naar de buitenwereld de focus op karakter. Zo roemde hij na een teleurstellend 1-1 gelijkspel bij Slavia Praag de getoonde vechtlust bij het verdedigen. Farioli bewerkstelligde op die manier een mentaliteitsverandering", blikt Zwart terug.

Hij ziet een duidelijk verschil met PSV. "De ploeg van Bosz kreeg dit Eredivisieseizoen vier goals tegen uit indirecte vrije trappen, hun hoogste aantal sinds 2013/14 (5)", constateert hij. "Na de winterstop ging het vaker op vergelijkbare wijze fout bij spelhervattingen. Na het wegwerken van de eerste bal gokten PSV-spelers frequent dat iemand anders het probleem ging oplossen. Zeker de creatieve voetballers dachten dan te snel weer aan aanvallen. Dat soort gedrag is bij Ajax ondenkbaar. Als het moet, dan grijpen de mannen van Farioli naar de helmen", stelt Zwart.