Geschreven door niekh89 30 sep 2024 om 10:09

Het kiezen van de 5 beste voetbalwedstrijden aller tijden die overal ter wereld zijn gespeeld, is geen gemakkelijke taak. Iedereen heeft zijn eigen favorieten en vooroordelen, maar wanneer we in een hoek worden gedreven terwijl we onze totaal onpartijdige hoeden dragen, zijn dit de 5 die wij beschouwen als de beste aller tijden.

Argentinië – Frankrijk in 2022

Een WK-finale die in het geheugen gegrift zal staan waar je zeker op kon gokken in de CasinoTop3.org legaal online casino’s, zag twee van ’s werelds beste voetballers aan tegengestelde kanten spelen – de Argentijnen Lionel Messi en de Fransman Kylian Mbappe. Het was de genialiteit van Mbappe die Frankrijk aanvankelijk redde met slechts de tweede hattrick ooit in een WK-finale. Zijn doelpunten in de 80e en 81e minuut brachten de score na 90 minuten op 2-2, wat het signaal was voor 30 minuten extra tijd. Toch wist Frankrijk niet de overwinning in de wacht te slepen, want na strafschoppen won Argentinië de trofee.

Brazilië – Italië in 1970

Geen enkel verslag van de beste voetbalwedstrijden aller tijden zou compleet zijn zonder het Braziliaanse nationale voetbalteam uit de jaren 70. Geïnspireerd door een van de beste spelers aller tijden, Pelé, en hun prestaties tijdens het WK -toernooi van 1970 in Mexico. Volgens Pele bevatten de Braziliaanse nationale teams waarin hij vóór 1970 speelde meer individueel talent. In het team van 1958 hadden ze Garrincha, een van de meest sensationele dribbelaars die ooit het veld betrad, en de geweldige middenvelder Didi. Maar het was het gecombineerde teamspel van dat team uit 1970 dat zo perfect samenkwam, wat je ook in dit duel tegen Italië zag.

Manchester City – Tottenham Hotspur in 2019

Manchester City won dit duel met 4-3, maar verloor toch eigenlijk – op basis van de uitdoelpuntenregel. Deze wedstrijd vond plaats in de kwartfinale. Tottenham Hotspur kwalificeerde zich dus voor het eerst voor de halve finale van de Champions League. Spurs versloeg Ajax in de halve finale en won opnieuw op basis van de uitdoelpuntenregel dankzij een hattrick van Luca Moura.

Barcelona – Paris Saint-Germain in 2017

In de Champions League-competitie van 2016/2017 wist Barcelona een 4-0 achterstand in de eerste wedstrijd om te buigen in een opmerkelijke 6-5 overwinning in de tweede wedstrijd. Barça verloor in de 88e minuut met 3-5 op totaal, maar wist in een buitengewone periode van 7 minuten 3 doelpunten te scoren, waardoor ze voor de 10e keer op rij de kwartfinales bereikten. Dit is een van de grootste ommekeerverhalen in het voetbal ooit en staat bekend als de Remontada.

Benfica – Real Madrid in 1962

In de Europacup van 1960/61 werd Real Madrid in de eerste ronde door Barcelona met 4-3 over het geheel genomen uitgeschakeld. In diezelfde ronde schakelde Benfica Újpesti Dózsa met 7-4 over het geheel genomen uit. Vervolgens versloegen ze Rapid Wien in de halve finale en in de finale versloegen ze Barcelona met 3-2, waarmee ze een einde maakten aan Real Madrids 5-jarige dominantie om de trofee te winnen. In het toernooi van 1961/62 gooide Benfica zout in de wond van Real door ze in de finale met 5-3 te verslaan en de trofee voor een tweede jaar te behouden.