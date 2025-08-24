Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
De Boer adviseert Ajacied: "Misschien in een andere omgeving"

Thomas
bron: NOS
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © Pro Shots

Ronald de Boer is kritisch, maar niet zonder nuance als het om Brian Brobbey gaat. De oud-aanvaller van Ajax ziet dat de spits belangrijke kwaliteiten mist om de absolute top te halen, maar wil hem nog niet volledig afschrijven.

"Ik denk sowieso wel dat Brian wat dingen mist, de zachte voetjes. En als hij op de keeper afgaat, heeft hij niet de rust in de afwerking. Op dit moment. Of dat ooit nog zal komen, betwijfel ik wel", zegt De Boer in gesprek met de NOS. Toch wil hij hem geen mislukking noemen. "Maar het is niet het gedroomde scenario geworden waarop we hadden gehoopt, als dé spits van Ajax en ook Oranje."

Volgens De Boer heeft ook de afpersingszaak waarin Brobbey eind 2022 verwikkeld raakte zijn sporen nagelaten. "Ik kan dat natuurlijk niet helemaal beoordelen, maar zoiets zal zeker effect hebben gehad. In het topvoetbal gaat het om details, om die laatste 1 of 2 procenten verschil. En als je niet helemaal vrij bent in je hoofd, niet helemaal gefocust, dan speelt zoiets toch mee. Laten we hopen dat dat allemaal achter de rug is."

Een nieuwe omgeving zou Brobbey volgens De Boer kunnen helpen. "Ik denk dat hij het meest gebaat is bij een club die loert op de tegenaanval. Dan krijgt hij meer ruimte, in de laatste dertig meter naar de goal, daar kan hij echt zijn kracht en snelheid gebruiken. Hij is nog jong. 23 toch? Nou, ik zeg altijd: ik leerde pas echt voetballen toen ik 23 jaar was. Dus ik geef de hoop nog niet op. Misschien dat hij in een andere omgeving tot bloei komt."

