AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Boer afgemaakt: "Heeft echt helemaal niets van voetbal begrepen"

Arthur
bron: La Gazzetta dello Sport
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © Pro Shots

Felipe Melo haalt hard uit naar zijn voormalig trainer Frank de Boer. De Braziliaanse middenvelder stond in zijn periode bij Internazionale kort onder leiding van de oud-bondscoach van Oranje, maar hield daar weinig positiefs aan over.

De Boer hield het in Milaan slechts 85 dagen vol en wist zijn spelersgroep niet te raken. Melo blikt in gesprek met La Gazzetta dello Sport terug op die periode. "Hij heeft echt helemaal niets van voetbal begrepen", aldus de oud-middenvelder van de Goddelijke Kanaries.

Volgens Melo was De Boer simpelweg ongeschikt voor de rol. "Hij is onbekwaam als trainer", stelt hij. Als voorbeeld haalt de Braziliaan de omgang van De Boer met Gabriel Barbosa aan. "Gabriel Barbosa had de bijnaam Gabigol. Dan noemde De Boer hem Gabi-ex-gol", vertelt Melo, die niets begreep van de harde humor van zijn toenmalige coach.

Het Italiaanse avontuur liep voor De Boer al snel uit op een fiasco. "Hij sprak geen Italiaans en veroorzaakte onrust in de kleedkamer. Uiteindelijk hield hij het gelukkig maar drie maanden vol, maar in die tijd veroorzaakte hij overal rampen. Gelukkig hield het daarna op."

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Frank de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd