De Boer afgemaakt: "Heeft echt helemaal niets van voetbal begrepen"

Felipe Melo haalt hard uit naar zijn voormalig trainer Frank de Boer. De Braziliaanse middenvelder stond in zijn periode bij Internazionale kort onder leiding van de oud-bondscoach van Oranje, maar hield daar weinig positiefs aan over.

De Boer hield het in Milaan slechts 85 dagen vol en wist zijn spelersgroep niet te raken. Melo blikt in gesprek met La Gazzetta dello Sport terug op die periode. "Hij heeft echt helemaal niets van voetbal begrepen", aldus de oud-middenvelder van de Goddelijke Kanaries.

Volgens Melo was De Boer simpelweg ongeschikt voor de rol. "Hij is onbekwaam als trainer", stelt hij. Als voorbeeld haalt de Braziliaan de omgang van De Boer met Gabriel Barbosa aan. "Gabriel Barbosa had de bijnaam Gabigol. Dan noemde De Boer hem Gabi-ex-gol", vertelt Melo, die niets begreep van de harde humor van zijn toenmalige coach.

Het Italiaanse avontuur liep voor De Boer al snel uit op een fiasco. "Hij sprak geen Italiaans en veroorzaakte onrust in de kleedkamer. Uiteindelijk hield hij het gelukkig maar drie maanden vol, maar in die tijd veroorzaakte hij overal rampen. Gelukkig hield het daarna op."