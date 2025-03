De Boer baalt: "Het huidige Ajax is soms niet om aan te gluren"

Op de dag dat Ajax precies 125 jaar bestaat, blikte clubicoon Frank de Boer terug op zijn tijd bij de Amsterdammers. In De Ontbijttafel op NH Radio spreekt hij over het legendarische Ajax-gevoel, zijn successen in het rood-wit en de trots waarmee hij terugkijkt op zijn imposante carrière.

"Positieve arrogantie en altijd de beste willen zijn", noemt De Boer als typerend voor de cultuur van de club. De oud-aanvoerder beleefde zijn mooiste momenten in het Ajax-shirt, al bleef hij nuchter onder zijn successen. "Qua prestige is de Champions League wel het allergrootste dat je kan halen als speler," vertelt De Boer.

"Toch was ik meer emotioneel bij het winnen van de wereldbeker. Ik zat op een trapje in het stadion en belde mijn ouders. Ik kon bijna niet praten van emotie. Dat had ik niet na het winnen van de Champions League."

De Boer is kritisch over het huidige Ajax, ondanks de opmars onder Francesco Farioli. "Het is knap wat Ajax laat zien. Als je vorig jaar nog achttiende staat en nu bovenaan staat, dan is dat gewoon ongelofelijk knap. Het is alleen soms niet om aan te gluren," stelt De Boer. "Dan kom ik toch terug op de cultuur van Ajax, want je wilt ook mooi voetbal zien. Dat is bij mij met de paplepel ingegoten. Daarom doet het nu soms zeer aan je ogen."