De Boer blikt vooruit op PSV - Ajax: "Dat is een klein voordeel"

"Als je naar de kwaliteit kijkt, zou je zeggen dat PSV betere spelers heeft en de favoriet is. Dat betekent niet dat het beste team altijd wint. Toen Ajax dit seizoen tegen Feyenoord speelde, zou het in De Kuip 3-0 of 4-0 worden. Ajax won met 0-2 en dat was terecht", opent De Boer bij Voetbal International.

"Tegen PSV hetzelfde. PSV zou veel beter zijn, maar Ajax speelde de beste wedstrijd van het seizoen. Garanties zijn er niet. PSV won makkelijk van RKC Waalwijk, maar mag het een keer? Dat moeten we ook niet groter maken dan het is", vindt De Boer. "Dan zie je dat voetbal heel opportunistisch is. Ajax is gewoon heel moeilijk te verslaan, dus PSV moet aan de bak. Voor Ajax is een gelijkspel een prima resultaat. Dat is een klein voordeel."