Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
De Boer blundert en noemt speler die allang weg is: "Ze missen hem"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Ronald de Boer in de Johan Cruijff Arena
Ronald de Boer in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor zette de kansen van Ajax op een goed resultaat tegen Chelsea al vroeg op het spel. De middenvelder pakte in zijn enthousiasme een rode kaart, waardoor de Amsterdammers al snel kansloos leken te zijn.

Ronald de Boer, die als analist aanwezig was bij Ziggo Sport, maakte tijdens de voorbeschouwing een opvallende fout. Hoewel Romelu Lukaku in het verleden drie periodes bij Chelsea actief was, speelt de Belgische spits inmiddels niet meer in Londen. Dat was De Boer echter ontgaan. Tijdens zijn analyse sprak hij over Lukaku alsof die nog onder contract stond bij de Engelse club.

De Boer zei: "Chelsea mist natuurlijk een paar namen. Cole Palmer, Lukaku...". Een uitspraak die op sociale media voor de nodige hilariteit zorgde, aangezien Lukaku al geruime tijd elders speelt.

Ronald de Boer
