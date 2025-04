De Boer deelt beelden verdediger met jeugd: "Wát een geweldenaar"

Ronald de Boer raakt niet uitgepraat over Pau Cubarsí. Zijn optreden in de Champions League tegen Borussia Dortmund onttrok veel lof. De jeugdtrainer van Ajax vindt het jonge talent een voorbeeld voor vele jonge verdedigers.

Tijdens een training van de Onder 17 en Onder 19 van Ajax geeft hij hem als voorbeeld op. "Cubarsí is achttien hè. Wat een beest, in de positieve zin van het woord. Op die leeftijd al met die intensiteit de duels aangaan…", vertelt hij in de voorbeschouwing op FC Barcelona-Celta de Vigo bij Ziggo Sport.

De Boer spoort de Ajax-talenten aan ook naar Cubarsí te kijken en zijn spel te bestuderen. "Ik zei tegen sommige jongens: eigenlijk moet je dat even terug gaan zien, of live zien, om te begrijpen wat je op die leeftijd al zou moeten kunnen."

Het niveau van Cubarsí is bizar, vindt de Boer. "Natuurlijk is de ene fysiek sneller volgroeid dan de ander, en sommige spelers hebben gewoon zóveel kwaliteit dat het sneller gaat. Ik was zelf 23 toen ik het pas echt begon te begrijpen. Maar wát een geweldenaar, die Cubarsí."