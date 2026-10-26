De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"
Frank de Boer heeft een opvallende anekdote gedeeld over een vakantie met Pep Guardiola. De voormalige trainer van Ajax raakte tijdens een wandeling over het strand van Dubai met zijn oud-ploeggenoot in gesprek over voetbal.
De Boer ergerde zich destijds aan een specifieke keuze die vleugelverdedigers geregeld maken. Hij ontdekte dat Guardiola daar precies hetzelfde over dacht.
"Ik weet nog heel goed dat we in Dubai op vakantie waren. We liepen met z'n tweeën op het strand", vertelt De Boer in De Maaskantine van Sportnieuws. "Ik heb er nog steeds zo'n doodshekel aan als een rechtsback de bal naar de rechtsbuiten speelt met een vent in zijn rug."
De reactie van Guardiola liet volgens De Boer weinig aan duidelijkheid te wensen over. "Hij zegt: 'Daar moet de doodstraf op staan.' Ik zeg: 'Ja, dat heb ik ook al zo vaak gezegd.' Toen zei hij: 'Voetbal is gewoon zo simpel. Je hebt twee man meer achterin.'"
Guardiola doelde daarmee op het numerieke overwicht dat een ploeg bij het opbouwen kan creëren. Volgens de Spaanse trainer moest steeds de vrije speler worden gezocht.
"Dat is je keeper en nog een centrale verdediger. Dat betekent dat je altijd een overtal hebt. Nou, dat moet je uitspelen. Als je dat uiteindelijk gedaan hebt, continu de vrije man opzoeken, dan komt hij bij Messi. Zo simpel is voetbal", lacht De Boer met de wetenschap van nu.
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