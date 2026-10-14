De Boer denkt terug aan Hajduk Split: "Hadden er drie moeten zijn"

Frank de Boer bewaart bijzondere herinneringen aan de laatste ontmoeting tussen Ajax en Hajduk Split. De voormalig verdediger was in 1995 met twee doelpunten van grote waarde tijdens de 3-0 overwinning op de Kroatische club. Toch baalt De Boer ruim dertig jaar later nog altijd van een gemiste kans, waardoor hij een unieke hattrick aan zich voorbij zag gaan.

Ajax neemt het donderdagavond in de Conference League opnieuw op tegen Hajduk Split. De laatste keer dat beide clubs elkaar troffen, was in de kwartfinale van de Champions League in het seizoen 1994/95. ESPN sprak met De Boer over die dubbele confrontatie. "Ik heb er niet zo vaak twee gemaakt in een wedstrijd", begint de oud-Ajacied. "Dus zodra ik de loting zag, kwamen er gelijk allerlei herinneringen boven." De eerste ontmoeting werd op 1 maart 1995 gespeeld in het Poljud Stadion in Split. Ajax kwam destijds niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De Boer kan zich weinig details van die wedstrijd herinneren. "Ik weet eerlijk gezegd niet zoveel meer van die eerste wedstrijd", vertelt de voormalig verdediger. "Het was een klassiek Oost-Europees stadion, met zo’n lelijke sintelbaan, dat weet ik nog wel. Die gasten op de tribune maakten wel veel geluid trouwens. Maar hoe de kleedkamers eruitzagen, geen idee. Ik heb er ook wel heel veel gezien in mijn carrière, dus ik haal ze nog weleens door elkaar." Ondanks het gelijkspel maakte Ajax zich volgens De Boer weinig zorgen over het bereiken van de halve finale. "Ik weet nog wel dat we ook in die uitwedstrijd dominant waren, maar het is vaak lastig voetballen tegen zulke tegenstanders. We hadden ook wel het vertrouwen dat we het thuis af zouden maken, dus 0-0 vonden we een prima uitslag."

In de return in het Olympisch Stadion maakte Ajax die verwachtingen waar. Nwankwo Kanu opende de score, waarna De Boer vlak voor rust met een kopbal de voorsprong verdubbelde. Een kwartier voor tijd bepaalde de verdediger met een fraaie vrije trap de eindstand op 3-0. Toch had De Boer die avond nog een derde keer kunnen scoren. In de slotfase kreeg hij een enorme mogelijkheid, maar besloot hij de bal af te spelen naar Jari Litmanen. "Het hadden er drie moeten zijn", stelt De Boer. "Vlak voor tijd kreeg ik nog een gigakans. Ik liep samen met Jari Litmanen op de keeper af en besloot ‘m op het laatste moment af te leggen. Die pass was net iets te zacht, waardoor Jari ook niet lekker kon schieten." De oud-verdediger vindt achteraf dat hij zelf had moeten afronden. Een hattrick zou voor hem een unieke prestatie zijn geweest. "Achteraf denk ik dat ik gewoon voor mezelf had moeten gaan. Dat was uniek geweest. Hoe vaak komt het nou voor dat een verdediger er drie maakt? En we stonden al 3-0 voor. Het zou ook de enige hattrick in mijn carrière zijn geweest."

De Boer blikt ook terug op zijn eerste doelpunt tegen Hajduk Split. Hoewel hij met zijn lengte van 1,79 meter niet tot de grootste verdedigers behoorde, was hij regelmatig gevaarlijk bij standaardsituaties. "Zo maakten wij er veel in die tijd. Het was ons vaste recept. Eén van ons zette een blok, zodat een ander bij de eerste paal de bal kon verlengen." De Amsterdammers hadden volgens De Boer een vaste manier ontwikkeld om tegenstanders bij hoekschoppen te verrassen. "Dan viel de bal altijd bij de tweede paal. Of hij ging erin, of iemand anders kon binnentikken. Zo scoorde mijn broer een ronde later tegen Bayern München." De voormalig international stelt dat tegenstanders nauwelijks een antwoord hadden op die tactiek. "De meeste tegenstanders waren gewoon niet zo slim. Dus ook al deden we dezelfde variant tien keer, ze hadden het nog steeds niet door." Ook zijn tweede doelpunt tegen Hajduk staat De Boer nog helder voor de geest. Met een directe vrije trap zorgde hij voor de derde Amsterdamse treffer. "Deze staat wel in de top 5 in mijn carrière hoor", zegt De Boer. "Ook omdat het in een belangrijke wedstrijd was, al was het de 3-0. Maar ik voelde al meteen dat ik ‘m lekker raakte." Ajax bereikte dankzij de overwinning de halve finale van de Champions League, waarin Bayern München werd uitgeschakeld. Uiteindelijk kroonde de ploeg van Louis van Gaal zich in 1995 tot winnaar van het miljoenenbal door AC Milan in de finale met 1-0 te verslaan.