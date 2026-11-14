De Boer duidelijk over ex-Ajacied: "Niet meer in hem investeren"
Ronald de Boer heeft zich uitgesproken over de toekomst van Wout Weghorst bij het Nederlands elftal. De 34-jarige spits van FC Twente verkeert momenteel in uitstekende vorm, maar wordt desondanks niet opgeroepen door bondscoach Xavi Hernández. Volgens De Boer is dat een begrijpelijke keuze, ondanks zijn bewondering voor de ex-Ajacied.
Onder voormalig bondscoach Ronald Koeman was Weghorst jarenlang een vaste waarde in de Oranje-selectie. Sinds de komst van Hernández is dat veranderd. De oefenmeester geeft momenteel de voorkeur aan Donyell Malen, Brian Brobbey en Mexx Meerdink. De Boer kan zich daarin vinden. "Ik zou niet meer in hem investeren", vertelt de 67-voudig international bij Radio 538. "Ik bedoel: ik ben gek op Wout. Wat hij allemaal doet is fantastisch. Maar de Nations League is leuk, maar niet superbelangrijk."
Volgens de oud-speler van FC Twente en Ajax moet de bondscoach vooral rekening houden met de toekomst van Oranje. "Wat heb ik over twee jaar?", vraagt De Boer zich af, doelend op het EK. "De kwalificatiereeks gaat beginnen, dat vind ik het belangrijkst. Normaal gesproken zou je Virgil van Dijk voorin gooien in die laatste tien minuten, als het echt niet gaat. Die kan beter koppen dan Wout. En Denzel Dumfries kan er natuurlijk ook staan. Dus ik zou op dit moment niet voor Wout kiezen.''
Weghorst heeft inmiddels 53 interlands achter zijn naam staan, waarin hij veertien keer tot scoren kwam. Zijn laatste optreden voor Oranje dateert van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar werd Nederland in de zestiende finales uitgeschakeld door Marokko.
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