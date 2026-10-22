De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

Frank de Boer kijkt met een goed gevoel naar het huidige Ajax. De oud-speler en voormalig trainer van de Amsterdammers vindt het een verademing om het elftal onder leiding van Míchel Sánchez te zien spelen. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl vertelt De Boer dat hij zich de afgelopen jaren regelmatig heeft geschaamd voor het niveau van zijn grote liefde. Ook ziet hij dat Daley Blind volgens hem een belangrijke aanwinst is.

"Ik vind het een verademing om nu naar Ajax te kijken", begint De Boer in de podcast van Robert Maaskant. Volgens de oud-international ging het de afgelopen jaren steeds verder bergafwaarts met de Amsterdamse club. "Ik heb me daar écht voor geschaamd. Je had gewoon het gevoel dat elke tegenstander gelijkwaardig was aan Ajax." Dat vindt De Boer niet passen bij de status van de club. Volgens hem moet Ajax normaal gesproken duidelijk de bovenliggende partij zijn. "Ajax mag alleen verliezen als de keeper van de tegenstander een keer de dag van zijn leven heeft en zij met geluk winnen. Die statuur hoort bij Ajax en dat heb ik heel erg gemist de afgelopen jaren."

Onder Míchel Sánchez ziet De Boer weer spelprincipes terug die volgens hem bij Ajax horen. Hoewel hij erkent dat er nog voldoende verbeterpunten zijn, is hij positief over de ontwikkeling van het elftal. "Maar laatst was er een aanval in een Europese wedstrijd... Nou, dat was een soort tiki-taka met het overstappen van meerdere spelers. Ik zei toen tegen mijn broer: ik heb nu al meer gezien dan in de afgelopen twee jaar." Vooral de dynamiek in het spel valt De Boer op. Hij ziet dat spelers elkaar weer makkelijker vinden en dat er meer beweging in het elftal zit. "Als er een back wordt ingespeeld, dan komt er een middenvelder naartoe en die speelt de bal dan ineens naar Tolu. En dan zie je meteen de derde man eronder komen. Ik zie eindelijk weer dynamiek in het elftal, daar hou ik van", aldus de voormalig trainer.