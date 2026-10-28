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De Boer ergert zich kapot aan arbitrage: "Zie je het dan niet?"

Gijs Kila
bron: Sportnieuws
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Frank de Boer heeft zich kritisch uitgelaten over de arbitrage en de VAR in het Nederlandse voetbal. De voormalig trainer van Ajax en het Nederlands elftal ergert zich aan beslissingen van scheidsrechters en haalt daarbij een omstreden strafschopmoment van AZ aan. Volgens De Boer worden situaties die voor hem overduidelijk zijn, door de arbitrage regelmatig verkeerd beoordeeld.

In een podcast van Sportnieuws bespreekt De Boer de strafschop die AZ aanvankelijk kreeg toegekend, maar die na tussenkomst van de VAR werd teruggedraaid. De oud-international begrijpt weinig van die beslissing. "Bijvoorbeeld die penalty van AZ die gegeven had moeten worden. Ik kwam net uit de uitzending van Viaplay. Die ene analist was een Feyenoorder, dat geeft ook niet. Maar ik kom binnen en ik zie dat beeld", begint De Boer. "Ik zie één seconde. Ik zeg, je ziet die voet toch heen en weer gaan. Hij zegt, welke voet? Later zei hij wel dat hij het ook zag."

De Boer stelt dat hij dergelijke situaties vrijwel onmiddellijk kan beoordelen. Dat anderen niet hetzelfde zien, zorgt bij hem voor de nodige frustratie. "Maar dat is mijn kwaliteit, ik zie dat in één keer. Mijn vrouw zegt dan: rustig Frank. Maar dat zie je toch. Daar kan ik echt kwaad om worden."

Na afloop van de wedstrijd liet AZ-spits Mexx Meerdink weten dat scheidsrechter Danny Makkelie volgens hem de verkeerde beelden van de VAR had gekregen. Uiteindelijk besloot de arbiter de strafschop niet toe te kennen.

Wanneer De Boer wordt gevraagd of hij niet eens met scheidsrechters zou moeten meekijken om zijn inzichten te delen, sluit hij dat niet uit. "Soms denk ik wel dat ik dat moet doen", reageert de voormalig verdediger. "Soms denk je dan: zie je het dan niet. Dan is het toch vaak dat je gevoetbald moet hebben."

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