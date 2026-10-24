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De Boer geniet van Ajacied: "Hoop dat hij meer minuten gaat maken"

Rik Engelbertink
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © Pro Shots

Frank de Boer vindt dat Abdellah Ouazane momenteel mooie dingen laat zien bij Ajax. De 112-voudig Oranje-international meent dat het product van de Ajax-opleiding nog altijd aantoont dat AZ de Amsterdammers met hun opleiding niet voorbijgestreefd is. 

"Nee, dat denk ik eerlijk gezegd nog niet", reageert De Boer in gesprek met Robert Maaskant bij Sportnieuws op die vraag. "Ik denk nog steeds dat de grootste talenten bij Ajax zitten", zegt de Boer die daarna over Ouazane begint. "Dat is echt genieten. Iedereen hoopt dat hij meer minuten gaat maken."

Ouazane werd ook gevolgd door Real Madrid, maar kwam daar niet door zijn medische keurin heen. "Als ik zo'n talent zie, zou ik hem graag inlijven. Hij heeft echt heel veel, die jongen."

Dat Oscar Gloukh echter de voorkeur krijgt snapt De Boer wel. "Ze spelen best veel wedstrijden, hij heeft onlangs zijn debuut gemaakt voor Marokko. Hij is zeventien, hè", zegt De Boer. "Het heeft een grote impact. En tegenwoordig heb je social media, dat geeft ook een bepaalde stress en druk."

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