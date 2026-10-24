De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"
Frank de Boer geniet eindelijk weer van Ajax. Het clubicoon ziet onder trainer Míchel Sánchez herkenbare spelprincipes terugkeren, nadat hij zich de afgelopen seizoenen juist diep had geschaamd voor de prestaties van de Amsterdammers.
Het laatste kampioenschap van Ajax dateert alweer van zes seizoenen geleden. De Boer, die als speler vijf landstitels veroverde en als trainer vier keer kampioen werd, zag zijn oude club de afgelopen jaren steeds verder afglijden.
"Ik vind het een verademing om nu naar Ajax te kijken", vertelt De Boer in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Vooral de afgelopen twee seizoenen deden hem veel pijn.
"De afgelopen twee seizoenen... Ik heb me daar écht voor geschaamd. Je had gewoon het gevoel dat elke tegenstander gelijkwaardig was aan Ajax. Dat kan, in mijn optiek, nooit zo zijn. Ajax mag alleen verliezen als de keeper van de tegenstander een keer de dag van zijn leven heeft en zij met geluk winnen. Dat statuur hoort bij Ajax en dat heb ik heel erg gemist de afgelopen jaren."
Hoewel De Boer beseft dat Ajax er nog lang niet is, ziet hij onder Sánchez duidelijke vooruitgang. Vooral een aanval tijdens de Europese wedstrijd tegen Sion maakte veel indruk op de oud-trainer.
"Ik weet echt wel dat het allemaal nog niet goed is, maar laatst was er een aanval in een Europese wedstrijd tegen Sion... Nou, dat was een soort tikkie-takka met het overstappen van meerdere spelers. Ik zei toen tegen mijn broer: ik heb nu al meer gezien dan in de afgelopen twee jaar", zegt De Boer lachend.
De voormalig international herkent steeds meer automatismen in het spel. "Als er een back wordt ingespeeld, dan komt er een middenvelder naartoe en die speelt de bal dan ineens naar Tolu. En dan zie je meteen de derde man eronder komen. Ik zie eindelijk weer dynamiek in het elftal, daar hou ik van."
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De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"
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