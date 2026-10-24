Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

Amber
bron: De Maaskantine
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © Pro Shots

Frank de Boer geniet eindelijk weer van Ajax. Het clubicoon ziet onder trainer Míchel Sánchez herkenbare spelprincipes terugkeren, nadat hij zich de afgelopen seizoenen juist diep had geschaamd voor de prestaties van de Amsterdammers.

Het laatste kampioenschap van Ajax dateert alweer van zes seizoenen geleden. De Boer, die als speler vijf landstitels veroverde en als trainer vier keer kampioen werd, zag zijn oude club de afgelopen jaren steeds verder afglijden.

"Ik vind het een verademing om nu naar Ajax te kijken", vertelt De Boer in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Vooral de afgelopen twee seizoenen deden hem veel pijn.

"De afgelopen twee seizoenen... Ik heb me daar écht voor geschaamd. Je had gewoon het gevoel dat elke tegenstander gelijkwaardig was aan Ajax. Dat kan, in mijn optiek, nooit zo zijn. Ajax mag alleen verliezen als de keeper van de tegenstander een keer de dag van zijn leven heeft en zij met geluk winnen. Dat statuur hoort bij Ajax en dat heb ik heel erg gemist de afgelopen jaren."

Hoewel De Boer beseft dat Ajax er nog lang niet is, ziet hij onder Sánchez duidelijke vooruitgang. Vooral een aanval tijdens de Europese wedstrijd tegen Sion maakte veel indruk op de oud-trainer.

"Ik weet echt wel dat het allemaal nog niet goed is, maar laatst was er een aanval in een Europese wedstrijd tegen Sion... Nou, dat was een soort tikkie-takka met het overstappen van meerdere spelers. Ik zei toen tegen mijn broer: ik heb nu al meer gezien dan in de afgelopen twee jaar", zegt De Boer lachend.

De voormalig international herkent steeds meer automatismen in het spel. "Als er een back wordt ingespeeld, dan komt er een middenvelder naartoe en die speelt de bal dan ineens naar Tolu. En dan zie je meteen de derde man eronder komen. Ik zie eindelijk weer dynamiek in het elftal, daar hou ik van."

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Carlos Forbs

Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"

0
Erik ten Hag

Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Frank de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Tolu Arokodare viert zijn treffer voor Ajax in een thuiswedstrijd

Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"

Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"

Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"

Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"

Tolu reageert op opvallend moment met Míchel: "Dat is tussen ons"

Brandt maakt Ajax-supporters heel blij: "Feest voor vader en zoon"

De Boer geniet van Ajacied: "Hoop dat hij meer minuten gaat maken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws