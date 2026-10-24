De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"

Frank de Boer geniet eindelijk weer van Ajax. Het clubicoon ziet onder trainer Míchel Sánchez herkenbare spelprincipes terugkeren, nadat hij zich de afgelopen seizoenen juist diep had geschaamd voor de prestaties van de Amsterdammers.

Het laatste kampioenschap van Ajax dateert alweer van zes seizoenen geleden. De Boer, die als speler vijf landstitels veroverde en als trainer vier keer kampioen werd, zag zijn oude club de afgelopen jaren steeds verder afglijden.

"Ik vind het een verademing om nu naar Ajax te kijken", vertelt De Boer in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Vooral de afgelopen twee seizoenen deden hem veel pijn.

"De afgelopen twee seizoenen... Ik heb me daar écht voor geschaamd. Je had gewoon het gevoel dat elke tegenstander gelijkwaardig was aan Ajax. Dat kan, in mijn optiek, nooit zo zijn. Ajax mag alleen verliezen als de keeper van de tegenstander een keer de dag van zijn leven heeft en zij met geluk winnen. Dat statuur hoort bij Ajax en dat heb ik heel erg gemist de afgelopen jaren."