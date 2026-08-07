De Boer hard voor Ajacied: "Hij moet zeker drie kilo afvallen"

Ronald de Boer is hard over Marcos Leonardo. De oud-speler van Ajax is kritisch op de Braziliaanse spits en stelt dat de zomeraanwinst momenteel nog niet fit genoeg is om op zijn beste niveau te presteren. Volgens De Boer moet Leonardo bovendien enkele kilo's verliezen.

Na de 3-1 overwinning van Ajax op Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League bespreekt De Boer bij Ziggo Sport de concurrentiestrijd in de aanval. Daarbij vergelijkt hij Marcos Leonardo met Tolu Arokodare. "Als je het gewoon objectief bekijkt en kijkt hoe zijn (Tolu Arokodare, red.) concurrent Leonardo het deed", begint De Boer. "Hij heeft weer drie kansen om zeep geholpen. Ik word er nog niet vrolijk van."

De Boer zag de Braziliaan na afloop van het duel nog extra sprintjes trekken en trekt daaruit zijn conclusies. "Ik zag hem net sprintjes doen en ik denk daarom ook dat hij nog niet helemaal fit is. Hij moet zeker drie kilo afvallen, minstens. Dat is geen fitte speler op dit moment. Misschien ligt het daaraan."