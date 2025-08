De Boer heeft creatieve oplossing: "Als enige zes kan dat ook"

"Ik weet zeker dat hij (Heitinga, red.) nog steeds zoekende is", stelt de analist bij Ziggo Sport. "Wie is de nummer een-spits? Wie is de nummer zes? Mokio vandaag... Het is een groot talent, ik ben helemaal gek van hem, maar vandaag..."

Daarna gaat hij door over Davy Klaassen. "Davy is slim hoor. Die doet bijna niks fout. Echt complimenten hoe Davy vandaag weer speelde." Daarmee tilde hij ook het niveau van Mokio omhoog. "Davy was weer ouderwets. Elke bal simpel, op het juiste moment, met de juiste snelheid. Je speelde weer goed."

"Als ik vandaag Mokio zie, zet ik Klaassen op zes. Als enige zes kan dat ook", zegt De Boer, die zag dat Ajax in de tweede helft veel weg gaf. "Ondanks dat Ajax een vrije val had, was hij een van de verschilmakers in positieve zin."