Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Boer hekelt Ajax-beleid: "Raar dat je hem niet meer gebruikt"

Voetbal
Cherine Benjmil
Jay Gorter
Jay Gorter Foto: © Pro Shots

Jay Gorter kreeg volgens Ronald de Boer te weinig kansen bij Ajax. Deze zomer was er geen plek meer voor de doelman in Amsterdam, waardoor hij vertrok naar het Cypriotische Pafos FC. De Boer vindt dat Ajax beter met Gorter had moeten omgaan.

"Soms heb je ook het vertrouwen van een coach nodig", vertelt De Boer bij Ziggo Sport. "Ik weet nog heel goed dat hij de kans kreeg. Toen speelde hij in de Johan Cruijff Schaal. Wat ik dan niet begrijp, je kiest je sterkste opstelling en je zet Gorter dan op doel omdat hij je heeft overtuigt in de voorbereiding. Je verliest die wedstrijd en hij speelde niet geweldig, maar je besluit dan direct dat je hem daarna niet meer gebruikt."

De Boer vergelijkt hem zelfs met Edwin van der Sar. "Dan vraag ik me af: 'Waarop heb je gebaseerd dat hij jouw eerste keeper was?' Hij heeft je daarvoor toch overtuigd? Van der Sar had ook geen geweldig begin, maar doordat hij het liet zien op de trainingen wist Louis van Gaal dat hij het wel kon. Ik vind het heel raar dat je na een keer wordt geslachtofferd en er nooit meer in komt. Dat heeft hem ook pijn gedaan", aldus De Boer.

Gorter behoorde deze zomer tot de Ajax-bannelingen en vertrok in juli naar Pafos FC. Vooralsnog zit hij niet bij de selectie voor de Champions League-kwalificatie dinsdag.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'

0
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como

'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ronald de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd