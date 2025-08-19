De Boer hekelt Ajax-beleid: "Raar dat je hem niet meer gebruikt"

Jay Gorter kreeg volgens Ronald de Boer te weinig kansen bij Ajax. Deze zomer was er geen plek meer voor de doelman in Amsterdam, waardoor hij vertrok naar het Cypriotische Pafos FC. De Boer vindt dat Ajax beter met Gorter had moeten omgaan.

"Soms heb je ook het vertrouwen van een coach nodig", vertelt De Boer bij Ziggo Sport. "Ik weet nog heel goed dat hij de kans kreeg. Toen speelde hij in de Johan Cruijff Schaal. Wat ik dan niet begrijp, je kiest je sterkste opstelling en je zet Gorter dan op doel omdat hij je heeft overtuigt in de voorbereiding. Je verliest die wedstrijd en hij speelde niet geweldig, maar je besluit dan direct dat je hem daarna niet meer gebruikt."

De Boer vergelijkt hem zelfs met Edwin van der Sar. "Dan vraag ik me af: 'Waarop heb je gebaseerd dat hij jouw eerste keeper was?' Hij heeft je daarvoor toch overtuigd? Van der Sar had ook geen geweldig begin, maar doordat hij het liet zien op de trainingen wist Louis van Gaal dat hij het wel kon. Ik vind het heel raar dat je na een keer wordt geslachtofferd en er nooit meer in komt. Dat heeft hem ook pijn gedaan", aldus De Boer.

Gorter behoorde deze zomer tot de Ajax-bannelingen en vertrok in juli naar Pafos FC. Vooralsnog zit hij niet bij de selectie voor de Champions League-kwalificatie dinsdag.