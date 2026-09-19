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De Boer houdt vertrouwen in Ajacied: "Ik heb met Jordi gesproken"

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © BSR Agency

Ronald de Boer heeft er nog altijd vertrouwen in dat Marcos Leonardo kan gaan slagen bij Ajax. De Braziliaanse aanwinst weet tot dusver niet te overtuigen bij Ajax. Toch gunt hij hem de tijd in Amsterdam.

Leonardo bracht hoge verwachtinge met zich mee, maar lijkt na Tolu Arokodare en Kasper Dolberg nu de derde keus in de spits. "We hebben de neiging in Nederland om spelers snel af te kraken", begint De Boer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Daar moet je voorzichtig mee zijn. Kijk naar David Neres en Edson Álvarez. Die waren zogenaamd ook niet goed genoeg."

"Dat we geduldig moeten zijn, betekent niet dat we niet kritisch mogen zijn", benadrukt De Boer. "Hij heeft al wel vijf honderd procent kansen gemist. En dat kan niet als spits van Ajax. Voetballend valt het me niet mee. Hij is geen Ronaldo of Messi. Dat hoeft ook niet. Filippo Inzaghi deed nooit mee met positiespel bij Milan, maar behoorde wel standaard tot de topscorers."

Ook Jordi Cruijff is overtuigd dat Leonardo zijn draai gaat vinden. "Ik heb Jordi gesproken en hij is ervan overtuigd dat hij nog veel gaat scoren. Hij gelooft dat hij er twintig gaat maken. Dan moeten die dikke kansen er wel in", aldus De Boer.

"De statistieken bij zijn vorige clubs waren ongekend voor zo’n jonge speler. Ik denk ook wel te zien hoe dat kan, want hij heeft geweldige loopacties. Dan is-ie uit het niets weg bij zijn tegenstander. En hij is pas 23, hè!", besluit hij.

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