De Boer is verbaasd over Ajax-duo: "Dat had ik niet verwacht"

Ronald de Boer is onder de indruk van de ontwikkeling van Owen Wijndal en Lucas Rosa bij Ajax. De voormalig international had aan het begin van het seizoen niet verwacht dat beide vleugelverdedigers zouden uitgroeien tot vaste waarden in het elftal van Míchel Sánchez. Volgens De Boer hebben de twee zich knap teruggevochten en presteren ze inmiddels boven verwachting.

Tijdens de voorbeschouwing op het Conference League-duel tussen FC Midtjylland en Ajax bespreekt De Boer bij Ziggo Sport de opvallende ontwikkeling van de backs. Vooral het feit dat Wijndal en Rosa inmiddels vrijwel wekelijks in de basis staan, verbaast hem. "Rosa en Wijndal, aan het begin van het seizoen zou je waarschijnlijk zeggen dat ze op de transferlijst konden", stelt De Boer. "Ze hebben zich toch knap in het elftal gespeeld", concludeert de oud-Ajacied.

Voor Wijndal betekent zijn huidige basisplaats een opvallende ommekeer. Ajax betaalde in de zomer van 2022 tien miljoen euro aan AZ voor de linksback, die destijds al international van het Nederlands elftal was. In Amsterdam wist hij aanvankelijk niet aan de verwachtingen te voldoen en werd hij in het seizoen 2023/24 verhuurd aan Royal Antwerp FC.