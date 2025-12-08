De Boer kijkt naar Ajax: "Dan gaan ze naar PSV of Feyenoord"

Frank de Boer stond bij Ajax bekend om het vertrouwen dat hij in jeugdspelers stelde. Ook interim-trainer Fred Grim lijkt die lijn te volgen: hij geeft jonge talenten speeltijd en houdt dure aankopen voorlopig op de bank.

De Boer blikt terug op zijn eigen keuzes: "Ik wilde een bepaald idee overbrengen op de spelers en voetballen volgens de Ajax-school. Daarom heb ik toen die keuze gemaakt. Mounir paste op dat moment niet in het plaatje, in de filosofie. Als hij wel had geleverd, dan had ik hem gewoon opgesteld", zo stelt hij bij de NOS.

Hij blijft achter die beslissing staan en moedigt Grim aan hetzelfde te doen. "Het voordeel is dat de jeugd weer serieus wordt genomen. Nu krijgen talenten de kans om hun debuut te maken. Als we alleen maar buitenlandse spelers halen, denken ze: dan ga ik wel naar AZ, PSV of Feyenoord. Dit geeft een boost aan de jeugdopleiding. En daar stoppen we óók veel miljoenen in, hè."