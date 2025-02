De Boer looft Ajax-talent: "Potentiële nieuwe Patrick Kluivert"

Ajax kan de komende zes weken niet beschikken over Wout Weghorst. De spits heeft een gebroken teen opgelopen in het Eredivisieduel met Fortuna Sittard en is daardoor lang uitgeschakeld. Ronald de Boer zou niet zeker weten wie Ajax nu als tweede spits zou moeten gebruiken.

"Laten we eerlijk zijn, het is lekker als je Wout achter de hand hebt, en dat heb je nu niet", begint De Boer bij Rondo. "Heel vaak is hij beslissend geweest, ook door Wout staan ze waar ze nu staan." Loopt er niet wat rond in de jeugd? "Je hebt Julian Rijkhoff natuurlijk, die is teruggehaald van Borussia Dortmund. Hij begint het iets beter te doen. Maar wie heb je dan verder?"

"Wat ik een potentiële nieuwe Patrick Kluivert vind, is Don-Angelo Konadu. Maar die is geblesseerd, dus die heb je niet. Dus je hebt alleen Rijkhoff nu, én Emre Ünüvar." Christian Rasmussen zou ook nog als spits gebruikt kunnen worden. "Dat is denk ik, na Brobbey, de eerste optie als spits. Het is geen echte spits in mijn ogen, maar hij is sterk en hij is snel", aldus Ronald de Boer.