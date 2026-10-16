De Boer looft Ajax-verdediger: "Doet denken aan Virgil van Dijk"

Frank de Boer heeft ondanks de nederlaag van Ajax tegen Hajduk Split (2-1) een lichtpuntje gezien. De oud-speler-en trainer van de Amsterdammers is onder de indruk van Aaron Bouwman, die volgens hem als enige Ajacied donderdagavond zijn niveau haalde.

De Boer was vooral te spreken over de rust en het spelinzicht van de jonge verdediger. "In de rust zei ik al dat hij de enige was die mij een beetje kon bekoren", begint De Boer na afloop bij Ziggo Sport. "Hij was rustig, maakte goede keuzes, zijn aannames waren vaak goed. Hij creëert dat iemand moet uitstappen, zodat je weer aan een aanval kan beginnen."

De oud-voetballer ziet bovendien overeenkomsten met Virgil van Dijk, die op jonge leeftijd ook al indruk maakte. "Hij doet het gewoon goed en hij doet mij eigenlijk een beetje aan Virgil denken in zijn jonge jaren. Hij heeft dezelfde uitstraling en de lengte heeft hij ook. De snelheid weet ik nog niet, maar hij is nog jong. Hij heeft wel heel veel potentie, dus laten we hopen dat hij deze lijn volgt."