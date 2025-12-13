De Boer looft Feyenoorder: "Eigenlijk is hij een Ajax-voetballer"

"De Klassieker is de mooiste wedstrijd van Nederland", begint De Boer in De Telegraaf. "Omdat Ajax en Feyenoord de twee grootste clubs van Nederland zijn, met de meeste fans, uit de twee grootste steden. De rivaliteit is in de jaren zeventig begonnen, omdat beide clubs een geweldig team hadden dat de Europa Cup I won. Ajax zelfs drie keer."

De Ajax-legende verwacht dat zijn club zondag in eigen huis flink op de proef wordt gesteld door Feyenoord. "Als team is Feyenoord op dit moment verder dan Ajax. En bijna elke bal die Ayase Ueda op dit moment raakt, gaat erin. Hij zit op een roze wolk, dus Ajax zal hem goed in de gaten moeten houden." Hij prijst bovendien Luciano Valente om zijn kwaliteiten. "Terwijl ik die eigenlijk een Ajax-voetballer vind."

Tijdens zijn tijd als Ajax-trainer nam De Boer het negen keer op tegen Feyenoord en won hij zes duels. Het eerste treffen tussen beide clubs blijft hem het meest bij. "Die wonnen we door een afstandsschot van Toby Alderweireld en een penalty van Miralem Sulejmani met 2-0", aldus De Boer.