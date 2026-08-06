De Boer lovend over Ajacied: "Gaan ze veel plezier aan beleven"
Julian Brandt heeft bij zijn officiële debuut voor Ajax direct een goede indruk achtergelaten op Ronald de Boer. De voormalig international zag de Duitser na zijn invalbeurt tegen Shelbourne meteen zijn kwaliteiten tonen.
Brandt kwam in de 64e minuut binnen de lijnen en liet zich vrijwel direct zien met een fraaie steekpass op Marcos Leonardo. "Zijn eerste minuten bevielen me wel. Hij gaf een goede steekbal op Marcos Leonardo, maar ging ook diep zonder bal", zegt De Boer bij Ziggo Sport. "Brandt heeft dreiging achter de laatste linie en dat ontbreekt weleens bij dit Ajax. Hij is natuurlijk nog niet wedstrijdfit, maar daar gaat de club veel plezier aan beleven."
De Boer was daarnaast tevreden over het spel van Ajax, al vond hij dat de ploeg zichzelf tekortdeed in de slotfase. "Ze houden een zure nasmaak over aan het laatste kwartier, want dat was gewoon heel matig. Ze kregen in de tweede helft vier honderd procent kansen en daar maken ze er maar één van. Dat moet beter. Deze ploeg moet je met 5-0 of 6-0 oprollen."
Ajax won uiteindelijk met 3-1 van Shelbourne. Mika Godts, Owen Wijndal en Kasper Dolberg verzorgden de Amsterdamse doelpunten, waarna de Ieren in de slotfase nog iets terugdeden. Volgende week donderdag staat de return op het programma.
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