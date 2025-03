De Boer: "Misschien is hij zo’n type dat het PSV lastig kan maken"

Ronald de Boer is benieuwd naar de topper tussen Ajax en PSV van aankomend weekend. De analist denkt dat Ajax gevaarlijk moet worden via haar flinken, gezien het feit dat Noa Lang niet altijd even goed meeverdedigt.

"Als hij gaat spelen, dan denk ik aan Lucas Rosa. Misschien is hij zo’n type dat het PSV lastig kan maken. Misschien ook niet, want Anton Gaaei heb je door de druk ook door de mand zien vallen. Hij is er langzaam ingegroeid en is een stabiele factor geworden", zegt De Boer bij Voetbal International.

"Maar is het te vroeg voor zo’n jongen? We weten het niet, ik ben benieuwd. Het is een Zuid-Amerikaan, die zijn wel wat gewend", weet de Boer. "Het is een jongen die zich moet laten zien in een topwedstrijd tegen een van de betere teams. We weten allemaal dat Noa Lang niet graag meeverdedigt."

Mocht Ajax verliezen, dan is het nog niet zo dat de titel ver weg is. "Niet meteen. PSV kan het gat verkleinen tot drie punten, maar heeft ook nog een moeilijk programma. Dan wordt het interessant. Als ik dit seizoen naar Ajax kijk, dan is het allemaal niet geweldig. Ze winnen wel, maar als Ajax-supporter weet je nooit welke kant het op gaat vallen."

"Achterover leunen is er niet bij. Het is spannend en als Ajax niet wint, gaat dat ook niet veranderen. Het is niet dat je sterker bent en alle tegenstanders je wil oplegt. Het is een beetje te voorbarig om dan conclusies te trekken", besluit hij.